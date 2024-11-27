Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Севастополя опроверг информацию об ударе по училищу

В районе бухты использовали дымовые шашки.

Источник: РИА "Новости"

В социальных сетях появилось сообщение об ударе по военному училищу в Севастополе. Однако, это ложная информация, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

В Севастополе не было удара по училищу. Губернатор города отметил, что в Севастополе нет училища морской пехоты. Кроме того, в городе-герое есть Стрелецкая бухта, а не «Стрелковая», как утверждал пользователь в соцсетях.

Политик подчеркнул, что это сообщение явная ложь и провокация. Сегодня утром, в Стрелецкой бухте был виден дым — это военные использовали табельные средства маскировки. В городе все спокойно, заключил Михаил Развожаев.