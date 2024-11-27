В СПбГУ создали соединения платины для синтеза лекарств с помощью зеленого света

«До сих пор было мало примеров веществ, которые могли бы работать как катализаторы под мягким зеленым светом, и среди них еще не было соединений платины. Благодаря нашей работе такие вещества получены, и они могут сильно улучшить производство важных материалов, используемых в медицине, авиации и машиностроении», — привели в пресс-службе слова исследователя проекта, аспиранта кафедры физической органической химии СПбГУ Марии Кашиной.