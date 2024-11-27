В СПбГУ создали соединения платины для синтеза лекарств с помощью зеленого света

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали соединения платины для синтеза полимеров и лекарств с помощью зеленого света. Разработка позволит быстро и эффективно проводить химические реакции, а активация мягким зеленым излучением позволяет реакции протекать более естественно, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученые Санкт-Петербургского государственного университета синтезировали первые соединения платины, которые под действием зеленого света катализируют реакции получения полезных мономеров. Эти комплексы могут помочь в разработке экологически чистого синтеза важных полимеров и лекарств. Работа поддержана грантом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, фотокатализаторы — специальные вещества, которые используются для запуска химических процессов под воздействием света. Они работают без нагрева или высокого давления, что позволяет проводить реакции в щадящих условиях и использовать вещества, подверженные разложению. Создание новых фотокатализаторов — это сложная задача, требующая разработки «умных» молекул, способных не только поглощать свет, но и эффективно преобразовывать поглощенную энергию в полезные химические реакции.
Как рассказали в университете, ученые СПбГУ достигли значительных успехов в проектировании таких «умных» молекул. Специалисты предложили использовать металлоорганические соединения платины, которые одновременно выполняют функции фотосенсибилизаторов и металлокомплексных катализаторов в одном каталитическом цикле. То есть они могут улавливать свет и ускорять химические реакции в одном химическом процессе.
Кроме этого, для активации фотокатализатора ученые СПбГУ заменили традиционный синий свет, который обладает наибольшей энергией среди излучения видимого диапазона, на мягкий зеленый. Синий свет иногда оказывается губительным для продуктов реакции, приводя к их разрушению или нежелательным побочным превращениям, например, к формированию смеси продуктов. Активация зеленым излучением позволяет реакции протекать более естественно и приводит к образованию единственного желаемого продукта.
«До сих пор было мало примеров веществ, которые могли бы работать как катализаторы под мягким зеленым светом, и среди них еще не было соединений платины. Благодаря нашей работе такие вещества получены, и они могут сильно улучшить производство важных материалов, используемых в медицине, авиации и машиностроении», — привели в пресс-службе слова исследователя проекта, аспиранта кафедры физической органической химии СПбГУ Марии Кашиной.