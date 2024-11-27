Мэр Иркутска вручил именные стипендии 25 молодым ученым

Мэр Иркутска Руслан Болотов вручил 25 молодым ученым именные стипендии. Об этом он сообщил в своем тг-канале. Поддержку предоставили ученым, аспирантам и студентам, которое своими работами повлияли на социально-экономическое развитие областного центра.
— В этом году в конкурсе участвовали 44 человека из восьми вузов. Заявки были самые разные, они затронули фактически все сферы: благоустройство и безопасность городской среды, жилищно-коммунальное хозяйство, архитектура и градостроительная политика, транспорт, потребительский рынок, культура, молодежная политика, цифровизация, — написал градоначальник.
Руслан Болотов также отметил, что все работы выполнены профессионально и имеют шанс реализации. Идеи молодых специалистов могут найти свое место не только в столице региона, но и в других городах страны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что до конца года 170 семей получат ключи от новых квартир. Их переселят из аварийного жилья.