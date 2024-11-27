Назван витамин, защищающий лёгкие от воспаления

Результаты показали, что употребление витамина B3 привело к значительному уменьшению количества воспалительных клеток в лёгких. Ученые объяснили, что при попадании в организм В3 он превращается в молекулу, известную как NAD+. Считается, что NAD+ укрепляет иммунную систему, что особенно полезно для пациентов с ХОБЛ.