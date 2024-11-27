В мэрии Калининграда рассказали, сколько зарабатывают дворники

«Зарплата дворников отличается, так как она зависит от количества участков, которые они на себя берут. За один участок на руки они получают 17 700 рублей. Если говорить о примерах, то можно взять за основу улицу Ольштынскую — она вмещает два с половиной участка», — пояснили в мэрии.