В мэрии объяснили, почему Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону

Как сообщала КП-Новосибирск, 26 ноября Анатолий Серышев поздравил региональных пограничников со 100-летием их ведомства. Особую благодарность он выразил ветеранам, на подвигах которых воспитали сразу несколько поколений патриотов нашей страны.