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В мэрии объяснили, почему Новосибирск оказался не готов к отопительному сезону

Полпред назвал это негативным прецедентом.

Источник: Комсомольская правда

Столица Сибири не смогла вовремя получить паспорт готовности к отопительному сезону из-за теплоснабжающих организаций, которые не предоставили необходимые документы.

— При этом все теплоснабжающие организации получили паспорта готовности к отопительному периоду, — пишет ТАСС со ссылкой на представителей администрации Новосибирска.

Журналисты подчеркнули, что накануне полпред Анатолий Серышев назвал неполучение паспорта готовности к отопительному сезону областным центром «негативным историческим прецедентом».

Как сообщала КП-Новосибирск, 26 ноября Анатолий Серышев поздравил региональных пограничников со 100-летием их ведомства. Особую благодарность он выразил ветеранам, на подвигах которых воспитали сразу несколько поколений патриотов нашей страны.

ЖКХ