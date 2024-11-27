В Самаре коммунальные службы будут наказывать за плохую уборку снега

В преддверии зимы в Самаре обсудили уборку дорог, улиц и дворов от снега. Коммунальным службам напомнили об ответственности за плохое содержание территорий. Об этом сообщили в городской администрации.
"Технологию уборки и содержания города придумали не вчера. Всем организациям, занятым в Самаре в уборке мусора и снега, нужно работать качественно и оперативно, чтобы не было стыдно перед жителями. Контроль со стороны администраций будет жесткий, с привлечением ГЖИ, прокуратуры и Госавтоинспекции, — сказал и.о. главы Самары Иван Носков.
Городские власти хотят поддержать управляющие компании и ТСЖ, которые регулярно справляются с задачами. Также в администрации Самары прорабатывают механизм субсидирования работ по вывозу снега со дворов.
Принимать снег будут три площадки вместимостью до 760 тысяч тонн. Еще 240 тысяч тонн планируется складировать на частных площадках. Управляющие и обслуживающие организации, которые будут плохо расчищать территории, намерены привлекать к административной ответственности, а в некоторых случаях и к уголовной.