В Самаре коммунальные службы будут наказывать за плохую уборку снега

"Технологию уборки и содержания города придумали не вчера. Всем организациям, занятым в Самаре в уборке мусора и снега, нужно работать качественно и оперативно, чтобы не было стыдно перед жителями. Контроль со стороны администраций будет жесткий, с привлечением ГЖИ, прокуратуры и Госавтоинспекции, — сказал и.о. главы Самары Иван Носков.