На прилавки омских магазинов поступил хлеб из фиолетовой пшеницы

Как рассказала ТАСС директор по технологии и производству предприятия «Сибхлеб» Лидия Швед, технологи разработали три вида хлеба — с семенами подсолнечника, с овсяными хлопьями и только из цельнозерновой муки. Имеющейся партии зерна хватит на год. После оценки спроса будет определено, какие площади под посевы этой культуры будут отданы в 2025 году.