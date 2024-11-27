На прилавки омских магазинов поступил хлеб из фиолетовой пшеницы

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Хлеб из выведенной в Омской области фиолетовой пшеницы, которая обладает антиоксидантными свойствами и содержит целый комплекс полезных веществ, поступил на прилавки омских магазинов. Об этом рассказал ТАСС проректор по научной работе Омского государственного аграрного университета (ОмГАУ) им. Столыпина, где вывели этот сорт пшеницы, Юрий Новиков.
Фиолетовая пшеница была выведена учеными омского вуза в 2020 году. Такой цвет покрову зерна придают биологически активные вещества антоцианы. Сам хлеб, выпекаемый из такой муки, практически не имеет фиолетового оттенка.
«Масштабное производство хлеба из фиолетовой пшеницы налажено впервые в России. Такой хлеб появился благодаря сотрудничеству научного учреждения, которое вывело сорт, и хлебозавода, который освоил технологию производства, сохранив все полезные свойства», — рассказал Новиков.
По его словам, довести проект до стадии производства удалось благодаря поддержке региональных властей, которым губернатор Виталий Хоценко поручил проработать возможность выпуска полезного хлеба. Ранее в СО РАН сообщали, что сорта пшеницы с повышенным содержанием антоцианов снижают риск развития деменции и оказывают противоопухолевый эффект. Такие выводы ученые сделали в ходе экспериментов над мышами.
Как рассказала ТАСС директор по технологии и производству предприятия «Сибхлеб» Лидия Швед, технологи разработали три вида хлеба — с семенами подсолнечника, с овсяными хлопьями и только из цельнозерновой муки. Имеющейся партии зерна хватит на год. После оценки спроса будет определено, какие площади под посевы этой культуры будут отданы в 2025 году.
По словам заведующего лабораторией селекции и семеноводства полевых культур ОмГАУ Александра Чурсина, по урожайности омская фиолетовая пшеница не уступает современным сортам и имеет потенциал до 4 тонн с 1 га. Чурсин уточнил ТАСС, что этот вид зерновой культуры районирован для западносибирского и южноуральского климатических регионов и может также выращиваться в Северном Казахстане.