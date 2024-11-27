Новогодние ярмарки откроются в Минске с 14 декабря 2024 года

Стало известно, когда в Минске откроются и сколько будут работать новогодние ярмарки, сообщает БелТА.
Так, открытие новогодних и рождественских ярмарок в Минске планируется с 14 декабря. При этом локации новогодних ярмарок 2024−2025 в Минске будут организованы не только в центре города, но и в районах для комфорта жителей и гостей белорусской столицы.
— Главная новогодняя ярмарка откроется у Дворца спорта и будет работать с 14 декабря по 14 января, — прокомментировала начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома Елена Нагорная.
На рождественских и новогодних ярмарках в Минске будут в ассортименте традиционные новогодние угощения, товары, фотозоны и т.д. В районах Минска также установят новогодние ели и организуют местные ярмарки, которые начнут работу уже с 25 декабря.
Подробную информацию о графике работы ярмарок и праздничных локаций можно будет найти на сайте Мингорисполкома, ее опубликуют не позднее 15 декабря.
Также церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года.
Ранее еще мы писали, что световой шатер, калейдоскоп желаний, усадьба Деда Мороза и Снегурочки и 27 елок украсят Минск на новый год 2025.
Также самая большая в Европе елка на новый год 2025 устанавливается в Витебске.
Тем временем европейские синоптики предупредили о мокром снеге из-за циклона в Беларуси на 28 и 29 ноября: «Образуется снежный покров и в районе Минска».