10 интересных фактов из жизни Тины Тернер

Вспоминаем 10 фактов из биографии Тины Тернер, в которой было немало боли и страданий, зачастую затмевавших её музыкальный триумф.
Она отказалась от реального имени.
Анна Мэй Буллок родилась в 1939-м в США. Псевдоним Тина Тернер впоследствии придумал для будущей звезды её супруг и партнёр по дуэту Айк Тернер. По воспоминаниям современников, музыкант искал такое имя, которое рифмовалось бы с Шиной. Так звали девушку, выросшую в джунглях, из популярных комиксов. Это были одни из первых графических романов с женщиной в качестве главной героини.
Айк защитил авторские права и зарегистрировал псевдоним супруги как торговую марку. Он надеялся, что, если эта Тина покинет его, он без труда найдёт другую. В шоу-бизнесе такие случаи не редкость. Например, в известной поп-группе Artik & Asti уже не осталось ни Артика, ни Асти, но процветать ей это не мешает.
Она была влюблена не в Айка Тернера.
Ранняя карьера Тины неразрывно связана с её супругом Айком Тернером. У музыканта уже была собственная группа Kings Of Rhythm. Именно со знакомства с ними Тина начала своё долгое восхождение к славе. Однако поначалу вовсе не Айк был её любимым участником коллектива.
В первое время Тина увлекалась саксофонистом Рэймондом Хиллом. Впоследствии певица признавалась, что это было сложно назвать серьёзными отношениями: ей просто нравилось, как музыкант выглядел. Тем не менее она от него всё же забеременела и радовалась возможности «родить красивого малыша».
Шаткому союзу Тернер и Хилла пришёл конец, когда тот ввязался в борьбу с солистом коллектива Карлсоном Оливером, сломал руку и умчал в свой родной город. Сын Рэймонда и Тернер родился в 1958-м и рос без биологического отца.
Она стала одной из первых публичных фигур, заговоривших о домашнем насилии Фото с выступления Тины Тернер в Роттердаме.
Paul Bergen/Getty Images.
Чем активнее развивались движения за права женщин, тем громче звучали голоса несчастных жён, восставших против насилия под крышей собственного дома. Голос Тины Тернер был одним из самых громких.
После бесславного побега Рэймонда прошло совсем немного времени, а Тина уже всерьёз увлеклась его товарищем Айком. Параллельно с отношениями они успешно выстраивали и совместную карьеру. Талант и энергетика Тины вкупе с организаторскими способностями Айка сделали их дуэт одним из самых любимых в США.
Однако за кулисами красивой истории любви царили мрак и непонимание. Айк пристрастился к запрещённым веществам и порой, не сознавая своих действий, набрасывался на Тину с кулаками. Её терпение лопнуло лишь к 1976 году, и она от него ушла.
Ещё десять лет спустя, будучи успешной сольной певицей, Тина откровенно рассказала о том, что происходило в этом браке. Её автобиография, написанная совместно с музыкальным критиком Куртом Лодером, мгновенно стала бестселлером и даже легла в основу байопика, вышедшего в 1993-м.
Её главные хиты принадлежали не ей.
История полна примеров, когда композитор писал песню и отдавал её популярному артисту, чтобы тот сделал из неё хит. Но есть также и случаи, когда песня одного успешного музыканта попадала в репертуар другого и приобретала ещё большую популярность. С Тиной Тернер такое случалось дважды.
Впервые это произошло, когда певица ещё выступала вместе с Айком Тернером. В 1971 году дуэт решил перезаписать трек Proud Mary, изначально исполнявшийся рок-группой Creedence Clearwater Revival. Обе версии хорошо показали себя в чартах, но коллектив не получил за песню «Грэмми», а Айк и Тина — да.
Второй случай произошёл в конце 80-х, когда певица была на пике славы. Когда Тина работала над своим седьмым альбомом Foreign Affair, ей в голову пришло позаимствовать хит The Best у Бонни Тайлер. Песня вышла за год до этого в 1988-м и, увы, невзирая на вдохновляющий текст и эмоциональное исполнение, не принесла артистке огромного успеха. Но стоило за неё взяться Тине…
В дискографии Тернер также есть каверы на хиты групп The Beatles и The Tramms.
Она выступала на разогреве у The Rolling Stones.
Многие молодые музыканты мечтают о столь грандиозной возможности заявить о себе слушателям. Тина Тернер, однако, была уже далеко не начинающей певицей, отправляясь в 1981-м на гастроли с коллективом Мика Джаггера. На тот момент ей было уже сорок лет.
Дело в том, что после профессионального разрыва с Айком Тернером артистке приходилось иметь дело со множеством претензий со стороны организаторов концертов, так и не дождавшихся приезда дуэта. Все её деньги и время уходили на общение с адвокатами, да и альбомы не снискали коммерческого успеха. Сидеть совсем без работы она не могла, поэтому отправилась в тур со старыми знакомыми. Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер всегда высоко отзывался об артистических способностях Тины и не стал бросать её в тяжёлой ситуации.
Она стала первой чёрной женщиной, попавшей на обложку Rolling Stone Вырезка из журнала Rolling Stone с Тиной Тернер и ее супругом на обложке, 1967 год.
Rolling Stone.
История чёрных людей в Америке полна горести и противостояний, но Тина Тернер смогла добавить в неё немного побед. Ещё в 1967-м вместе с супругом она попала на обложку авторитетного издания Rolling Stone. Прежде печатную версию журнала украшали исключительно белые мужчины. Удостоившись этой чести, Тернер открыла путь на обложку как для женщин, так и для других чёрных артистов.
Она поставила несколько внушительных рекордов.
В 1987 году Тина отправилась на гастроли, символично названные «туром, который разрушит все правила». Правила были далеко не единственным, что певице удалось разрушить на своих выступлениях.
Турне продолжалось год и вскоре побило рекорды по сборам в 13 странах. Грандиозным финалом стало выступление Тины на бразильском стадионе «Маракана», собравшем больше 180 тысяч зрителей. Этот результат вошёл в Книгу рекордов Гиннесса. Певица выпустила концертный альбом, впоследствии выигравший «Грэмми» в номинации «Лучшее женское вокальное рок-исполнение». Те времена воистину были эрой Тины Тернер.
Ее звали королевой рок-н-ролла Тина Тернер.
Ron Pownall/Getty Images.
Меломаны по всему миру часто присваивают любимым артистам громкие титулы. Тина Тернер не стала исключением. Сложно отследить, кто первым её назвал королевой рок-н-ролла, но ещё сложнее найти желающих оспорить это звание.
Именно такое название носит посмертный релиз Тины Тернер, вышедший спустя несколько месяцев после её смерти. В пластинку вошли 55 её самых главных синглов в высоком качестве и различных версиях.
Она сменила религию и гражданство.
Последние 20 лет своей жизни Тернер жила в городке Кюснахт в Швейцарии. В 2013-м она подала документы на смену гражданства и заявила, что «больше ничто не связывает её с родной страной», возвращаться куда она не планирует. Певица успешно сдала экзамены на знание немецкого языка и по истории Швейцарии и перестала быть гражданкой Соединённых Штатов.
Паспорт, впрочем, был не единственным, что Тина решила изменить в своей жизни. Она точно так же отказалась от религии, которую проповедовал её отец, баптистский дьякон. Певица всегда тянулась к буддизму и в последние годы жизни часто читала мантры. В своих мемуарах Тернер отмечала, что это действительно сделало ее счастливее.
Ее жизнь легла в основу мюзикла.
Одним из последних значимых событий в жизни Тины Тернер стала постановка мюзикла по мотивам её творчества. Премьера состоялась в Лондоне в 2018 году, а после грандиозного коммерческого успеха постановка переехала на Бродвей. За режиссуру отвечала Филлида Ллойд, также создавшая серию мюзиклов «Мамма Мия!» по творчеству ABBA.
Постановка была тепло принята критикой и, самое главное, — её главной героиней. Певица считала себя перфекционисткой и присматривалась к каждой детали, но всё равно не нашла, к чему можно придраться.
Тины Тернер не стало полтора года назад: 24 мая 2023-го. Она оставила после себя пухлый каталог вечных хитов, историю о противостоянии и исцелении, а также неизгладимый след от таланта, сверкавшего каждый раз, когда она выходила на сцену.
Познакомьтесь с творчеством певицы ближе. Включайте аудиостриминг Звук, чтобы наслаждаться HiFi-качеством. Слушайте музыку, подкасты и аудиокниги по подписке Прайм.
Сейчас и всегда для наших читателей действует спецпредложение на подписку.