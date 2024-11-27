10 интересных фактов из жизни Тины Тернер

Дело в том, что после профессионального разрыва с Айком Тернером артистке приходилось иметь дело со множеством претензий со стороны организаторов концертов, так и не дождавшихся приезда дуэта. Все её деньги и время уходили на общение с адвокатами, да и альбомы не снискали коммерческого успеха. Сидеть совсем без работы она не могла, поэтому отправилась в тур со старыми знакомыми. Лидер The Rolling Stones Мик Джаггер всегда высоко отзывался об артистических способностях Тины и не стал бросать её в тяжёлой ситуации.