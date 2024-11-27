ЗАГС Петербурга не регистрировал детей с именами черепашек-ниндзя

На протяжении последних суток российские медиа облетела история про отца из города на Неве, который, судя по всему, является ярым фанатом легендарной франшизы «Черепашки-ниндзя». Писали, что мужчина даже дал своим сыновьям имена Рафаэль, Микеланджело, Донателло и Леонардо. Однако спустя непродолжительное время в пресс-службе ЗАГСа Петербурга все расставили по своим местам.