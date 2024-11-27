Рита Дакота выпустила клип на песню «Терпишь»

Дакота назвала клип важным социальным проектом в поддержку женщин, столкнувшихся с подобной проблемой. «Помни, эта болезнь — не любовь. Если ты подверглась жестокому обращению со стороны партнера — уходи, это не изменится», — предупреждает певица.