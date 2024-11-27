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Рита Дакота выпустила клип на песню «Терпишь»

Поп-исполнительница Рита Дакота представила видео на трек «Терпишь». Релиз поп-рок-композиции на злободневную тему абьюзивных отношений и домашнего насилия состоялся 22 ноября.

Источник: Звук

Поп-исполнительница Рита Дакота представила видео на трек «Терпишь». Релиз поп-рок-композиции на злободневную тему абьюзивных отношений и домашнего насилия состоялся 22 ноября.

В ролике героиня, которую сыграла актриса Агата Муцениеце, просыпается в кровати связанной своим бойфрендом. Дом оказывается запертым. Она пытается убежать, но деспот возвращает ее. В оптимистичном финале зрителей ждет изящная метафора.

Дакота назвала клип важным социальным проектом в поддержку женщин, столкнувшихся с подобной проблемой. «Помни, эта болезнь — не любовь. Если ты подверглась жестокому обращению со стороны партнера — уходи, это не изменится», — предупреждает певица.

В июне артистка выпустила видео на сингл «Куда глаза глядят».