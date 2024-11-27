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Футболист Егор Голенков оценил календарь ФК «Ростов» в РПЛ

Егор Голенков высказался относительно календаря игр в РПЛ для «Ростова».

Источник: Комсомольская правда

Футболист ФК «Ростов» Егор Голенков оценил календарь матчей Российской Премьер-Лиги. Комментарий публикует портал championat.com.

— Сейчас у нас будет три домашних игры, до матча с ЦСКА была еще одна игра дома. Думаю, было бы невозможно поменяться турами с армейцами и поставить пять игр подряд в Ростове. Календарем матчей доволен, — сказал Егор Голенков.

В 17-м туре РПЛ подопечные Валерия Карпина сыграют с «Пари НН», а в 18-м туре — с «Крыльями Советов».

Напомним, также сегодня, 27 ноября, ФК «Ростов» проведет кубковый матч со «Спартаком». Начало встречи в 20:30 по московскому времени.