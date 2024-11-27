Футболист Егор Голенков оценил календарь ФК «Ростов» в РПЛ

Футболист ФК «Ростов» Егор Голенков оценил календарь матчей Российской Премьер-Лиги. Комментарий публикует портал championat.com.
— Сейчас у нас будет три домашних игры, до матча с ЦСКА была еще одна игра дома. Думаю, было бы невозможно поменяться турами с армейцами и поставить пять игр подряд в Ростове. Календарем матчей доволен, — сказал Егор Голенков.
В 17-м туре РПЛ подопечные Валерия Карпина сыграют с «Пари НН», а в 18-м туре — с «Крыльями Советов».
Напомним, также сегодня, 27 ноября, ФК «Ростов» проведет кубковый матч со «Спартаком». Начало встречи в 20:30 по московскому времени.