Росатом изготовил микроисточники на основе иридия-192 для брахитерапии

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ученые Росатома изготовили опытные образцы микроисточников ионизирующего излучения на основе иридия-192 для брахитерапии. Как рассказали ТАСС в пресс-службе научного дивизиона госкорпорации, новое изделие заместит иностранные аналоги и обеспечит доступность бережного лечения онкозаболеваний с помощью гамма-терапевтического комплекса «Брахиум».
Источники на основе изотопа иридия-192 разработаны в Институте реакторных материалов (АО «ИРМ», входит в научный дивизион Росатома). Высокодозовая терапия с использованием таких источников позволяет проводить эффективное и бережное и для пациента, и для терапевта лечение злокачественных опухолей большого количества внутриполостных и внутритканевых локализаций. При брахитерапии воздействие производится точечно за счет ввода внутрь организма источника ионизирующего излучения. Источник вводится с помощью миниатюрных аппликаторов максимально близко к опухоли или непосредственно в нее. Это позволяет направить высокую дозу излучения на злокачественное новообразование и минимизировать негативное воздействие радиации на весь организм. Уникальность разработки ученых Росатома заключается в изготовлении изделия очень маленького размера: в капсулу помещается игла, облученная в исследовательском реакторе ИРМ, к самой капсуле приваривается трос, также созданный по особой технологии. Все эти операции осуществляются в горячей камере дистанционно — с помощью манипуляторов.
Уже изготовлены опытные образцы, предназначенные для отправки на испытания в клиники. В 2025 году планируется проведение сертификации и получение регистрационного удостоверения на изделие медицинского назначения. После получения всех разрешительных документов предполагается вывод препарата на рынок России, а в перспективе — и стран СНГ. Производство источников на основе иридия-192, планируемое к запуску в 2025 году, позволит обеспечить ими клиники, в которых установлены российские гамма-терапевтические комплексы «Брахиум», и решить проблему зависимости от импортных источников.
Гамма-терапевтический комплекс «Брахиум» предназначен для использования в условиях радиотерапевтических отделений, специализированных онкологических лечебных, лечебно-профилактических и научно-исследовательских медицинских учреждений. Комплекс «Брахиум» работает с применением закрытых источников гамма-излучения на основе радионуклидов кобальт-60 или иридий-192. Тип источника выбирается в зависимости от требований заказчика. Производство таких аппаратов — важный социальный проект, нацеленный на повышение качества лечения онкологических больных.