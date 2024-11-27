Росатом изготовил микроисточники на основе иридия-192 для брахитерапии

Источники на основе изотопа иридия-192 разработаны в Институте реакторных материалов (АО «ИРМ», входит в научный дивизион Росатома). Высокодозовая терапия с использованием таких источников позволяет проводить эффективное и бережное и для пациента, и для терапевта лечение злокачественных опухолей большого количества внутриполостных и внутритканевых локализаций. При брахитерапии воздействие производится точечно за счет ввода внутрь организма источника ионизирующего излучения. Источник вводится с помощью миниатюрных аппликаторов максимально близко к опухоли или непосредственно в нее. Это позволяет направить высокую дозу излучения на злокачественное новообразование и минимизировать негативное воздействие радиации на весь организм. Уникальность разработки ученых Росатома заключается в изготовлении изделия очень маленького размера: в капсулу помещается игла, облученная в исследовательском реакторе ИРМ, к самой капсуле приваривается трос, также созданный по особой технологии. Все эти операции осуществляются в горячей камере дистанционно — с помощью манипуляторов.