Башкирский блогер и параспортсмен Рустам Набиев вошел в шорт-лист Всероссийской премии «Знание»

С недавних пор блогер-миллионник и мотивационный оратор стал еще и пара-альпинистом. Всего за несколько лет он на руках взошел на несколько высочайших вершин планеты. Сначала, в 2020 году, поднялся на самую высокую гору Европы — Эльбрус. Затем, в 2021 году покорил Манаслу в Гималаях (между прочим, 8163 метра над уровнем моря), в конце 2022 года поднялся на вершину Килиманджаро в Африке, а в феврале 2023-го -высочайшую вершину Южной Америки, гору Аконкагуа.