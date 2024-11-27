Башкирский блогер и параспортсмен Рустам Набиев вошел в шорт-лист Всероссийской премии «Знание»

Накануне в Москве объявили список номинантов на просветительскую награду «Знание. Премия-2024». Престижная награда вручается ежегодно с 2021 года общественным деятелям, популяризаторам науки и авторам просветительских проектов в различных областях. На первом этапе номинанты защищают свои проекты перед компетентным жюри. Затем проходит народное голосование и в феврале следующего года будут объявлены победители.
НОМИНАЦИЯ НА ПРЕМИЮ.
В шорт-лист премии, учрежденной Российским обществом «Знание», в 2024 году попал и наш земляк, известный блогер и параспортсмен Рустам Набиев. Его номинировали за просветительскую деятельность в сфере спорта и здорового образа жизни.
В этом году на соискание премии подали 107 заявок в 18 номинациях. Среди них 58 авторов, 43 коллективных проекта и 6 компаний. 27 ноября в «Национальном центре Россия» состоялась очная защита проектов перед членами жюри. По ее итогам башкирскому блогеру вручили диплом номинанта на «Знание. Премия-2024».
Как рассказал сам параспортсмен, на выступление каждому из номинантов давалось всего две минуты. За это время они должны были доказать, что именно их проект достоин победы.
— Вчера весь вечер готовился, редактировал и убирал лишнее из своего выступления. Вроде как все укомпоновал. Очная защита — это не конец. Дальше у нас будет народное голосование и финал, который пройдет в феврале следующего года, во время торжественного мероприятия — награждения, — рассказал сразу после защиты Рустам Набиев.
Рустам Набиев из Башкирии известен как блогер с миллионной аудиторией и пара-альпинист. Фото: личный архив героя публикации.
Совсем скоро стартует народное голосование, в котором каждый житель Башкирии сможет поддержать своего смелого и отважного земляка.
ОРДЕН ДРУЖБЫ ИЗ РУК ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА.
Напомним, уроженец нашей республики в 2015 году потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске, где проходил срочную службу. Тогда он около семи часов провел под завалами здания, пережил клиническую смерть и срочную операцию по ампутации. Оставшись инвалидом, молодой человек не сдался и решил жить полной жизнью. Сегодня они вместе с супругой Индирой они воспитывают двоих дочек, а сам Рустам за последние несколько лет совершил восхождение на несколько высочайших гор планеты. На руках.
Индира и Рустам вместе уже очень давно — она дождалась его из армии и не оставила даже после того, как он лишился ног. Фото: личный архив героя публикации.
В шорт-лист просветительской награды «Знание. Премия-2024» Набиев попал вовсе не случайно. Он ведет блог, который охватывает 2,5 млн подписчиков, за последние несколько лет его посты и видеоролики набрали в общей сложности около 500 млн просмотров. Уроженец Башкирии играет в следж-хоккей за сборную Московской области, участвует в социальных инициативах, является членом Общественной палаты России и пропагандирует здоровый образ жизни.
С недавних пор блогер-миллионник и мотивационный оратор стал еще и пара-альпинистом. Всего за несколько лет он на руках взошел на несколько высочайших вершин планеты. Сначала, в 2020 году, поднялся на самую высокую гору Европы — Эльбрус. Затем, в 2021 году покорил Манаслу в Гималаях (между прочим, 8163 метра над уровнем моря), в конце 2022 года поднялся на вершину Килиманджаро в Африке, а в феврале 2023-го -высочайшую вершину Южной Америки, гору Аконкагуа.
В феврале прошлого года простой парень из башкирского села Рустам Набиев получил из рук Президента России Владимира Путина Орден Дружбы.
Специально для «КП-Уфа» знаменитый параспортсмен рассказал о том, что для него значит эта высокая награда и какие эмоции он испытал в тот день.
— Чувствовал некое удовлетворение внутри от того, что заметили на таком высоком уровне. Все-таки наградил Президент нашей страны, уважаемый Владимир Владимирович Путин. Я для себя еще раз понял, что делаю в этой жизни все правильно, несу правильные ценности в массы. С еще большей мотивацией хочется делать то, что я делаю. И просто очень благодарен, что меня удостоили такой награды, — рассказывает Рустам Набиев.
В феврале 2023 года Рустаму вручили Орден Дружбы. Фото: личный архив героя публикации.
ВЗОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ.
После восхождения на руках на высочайший пик Южной Америки, гору Аконкагуа, Рустам взял небольшой перерыв в занятии пара-альпинизмом. Недавно блогер возобновил тренировки, которые, как не трудно догадаться, сильно отличаются от подготовки обычных спортсменов-скалолазов.
— Я буду продолжать это делать, но постараюсь не лезть на рожон, буду делать адекватно. Вы же понимаете, что наш проект (по восхождению на горы много тысячники — Ред.) дается мне не просто. Мой альпинизм — он намного отличается от альпинизма здоровых людей. Поэтому все это дается мне в разы тяжелее и восстановление происходит очень долго, — говорит знаменитый блогер.
Что касается планов, то Рустам Набиев не скрывает, что завершит карьеру пара-альпиниста он только после восхождения на самую высокую гору Земли — Эверест.
В семье Рустама и Индиры Набиевых воспитываются две дочки. Фото: личный архив героя публикации.
-Хочется до конца восстановить здоровье и уже дальше «покорять» вершины. Конечно, вершины не покоряются — это не правильная формулировка. Как говорил Высоцкий, вершины невозможно покорить. Мы можем лишь на них на пару минут подняться и потом, если гора тебя отпустит, спуститься обратно, — говорит Рустам Набиев.
О том, когда башкирский пара-спортсмен взойдет на руках на Эверест, он пока точно сказать не может. Но и отказываться от этой идеи не собирается.
— Для себя я понимаю, что какой-то жирной точкой должен завершить все эти истории с горами. Всю жизнь тоже не могу ходить по горам, потому что есть семья, есть ради кого жить и есть большая ответственность. Понятно, что горы — это про меня, про мой рост. Это то, что описывает мой внутренний характер, мою личность. Но когда-нибудь это все закончится и будет Эверест, — подытожил Рустам Набиев.
Совсем скоро во Вконтакте будет запущено голосование по выбору победителя престижной просветительской награды «Знание. Премия-2024». Рустам Набиев там участвует в номинации «Спорт и ЗОЖ».