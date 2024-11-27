«Яркий пример»: Ратмир Мавлиев уехал с рабочей поездкой в Нижний Новгород

Вместе с коллегами Мавлиев посетил Пакгаузы на Стрелке, которые представляют собой ажурные металлические конструкции XIX века, оставшиеся после Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. Сейчас здесь современный культурный центр, включающий в себя концертный зал и выставочный павильон. Мэру Уфы объект показался очень оригинальным.