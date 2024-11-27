«Яркий пример»: Ратмир Мавлиев уехал с рабочей поездкой в Нижний Новгород

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев уехал с рабочей поездкой в Нижний Новгород. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Глава администрации столицы Башкирии встретился с мэром Юрием Шалабаевым. В своей публикации Мавлиев назвал Нижний Новгород ярким примером в плане благоустройства и содержания городских территорий. Особо для себя отметил уфимский градоначальник опыт восстановления фасадов объектов культурного наследия и их подсветки.
Вместе с коллегами Мавлиев посетил Пакгаузы на Стрелке, которые представляют собой ажурные металлические конструкции XIX века, оставшиеся после Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. Сейчас здесь современный культурный центр, включающий в себя концертный зал и выставочный павильон. Мэру Уфы объект показался очень оригинальным.
Также Ратмир Мавлиев рассказал в соцсетях о историко-социальном проекте «Новый городовой».
— Городовые — это нижегородцы, которые патрулируют основные туристические локации, помогают туристам, следят за порядком и безопасностью на улицах. Думаю, Уфе тоже не помешает внедрение такого решения, — считает мэр столицы Башкирии.
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