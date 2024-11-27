С заботой о старшем поколении: Как в Ростове помогают пожилым найти любимое занятие

Недаром говорят, что общество можно судить по его отношению к тем, кто слабее, например, дети, которые еще не приносят дохода экономике, и к старикам, которые ушли на заслуженную пенсию. И в Ростове-на-Дону налажена помощь представителям старшего поколения. Так, в городе работают восемь Центров социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов — по одному в каждом районе донской столицы. Ежегодно эти учреждения оказывают порядка 5,3 миллиона социальных услуг для более чем 12 тысяч человек. И это не только услуги, которые оказываются пожилым ростовчанам социальными работниками на дому.
УСЛОВИЕ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ.
— В целях создания условий, обеспечивающих активное долголетие, а также эффективную поддержку нуждающихся в социальной и медицинской помощи, в городе Ростове-на-Дону реализуется региональный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография», — прокомментировал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.
И важнейшим условием активного долголетия, как показывает практика, — стали комфортные домашние условия вместо круглосуточного пребывания в стенах учреждения.
— Так, одним из одним из этапов развития стационарозамещающих технологий для оказания социальных услуг стала реализация пилотного проекта по открытию в городе социально-реабилитационных отделений дневного пребывания.
В донской столице есть несколько центров, где помогают поддерживать активное долголетие горожанам. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
ВЫЙТИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КВАРТИРЫ И РАСШИРИТЬ КРУГ ОБЩЕНИЯ.
За последние два года на базе четырех центров соцобслуживания населения города — Ворошиловского, Октябрьского, Первомайского и Пролетарского — работают отделения дневного пребывания. Такой формат оказался по душе многим пожилым ростовчанам и людям на инвалидности.
Основной целью работы таких отделений дневного пребывания для людей пожилого возраста и инвалидов, в том числе с ментальными нарушениями, является продление, максимально возможное, их жизни в привычной социальной среде, возможность заниматься творчеством, поддержание социально-психологического статуса и активного образа жизни, и, конечно, организация досуга и расширение рамок их существования, ведь зачастую такие люди ограничены пределами квартиры.
И сегодня центры социального обслуживания оборудованы всем необходимым для проведения времени с пользой. В них есть спортивные залы для занятий лечебной физкультурой, стационарные и облегченные тренажеры, сенсорные комнаты с элементами релаксации для музыко- и цветотерапии, а также психологических тренингов, творческие мастерские, кабинеты психологической разгрузки и социально-бытовой подготовки, а еще музыкальные залы.
— Во всех Центрах работает «Университет третьего возраста». В его рамках пожилые и инвалиды участвуют в самых разных мероприятиях, и это чувство вовлеченности и причастности помогает в поддержании активного долголетия. Вместе с инструкторами практикуют оздоровительную гимнастику, йогу, ушу, Цигун.
«ТЕАТР НА ЛАДОНИ».
И занятия эти проходят не только на базе Центров соцобслуживания. Так, с 1 июня 2022 года Департаментом социальной защиты населения Ростова-на-Дону был внедрен проект «ДолгоЛЕТНИЙ Ростов». В его рамках в парках города с июня по сентябрь ростовчан старшего возраста приглашают участвовать в самых разных активностях — от спортивных занятий, таких как (скандинавская ходьба, йога, Ушу, Цигун, и до мастер-классов по танцам и городошному спорту.
А одним из самых узнаваемых проектов стала задумка Центра соцобслуживания Пролетарского района — «Театр на ладони». Творческая группа под таким названием существует уже восьмой год, в нем участвуют активные пожилые люди и инвалиды возрастом от 60 до 85 лет.
— За эти годы творческий коллектив «серебряного» возраста успел победить в областном и II Открытом Южнороссийском конкурсе социальных проектов «Воля и великодушие» в конкурсной номинации «Лучший социокультурный проект», стать дипломантом конкурса «Премия мира». А в 2021 году «Театр на ладони» получил почти 2,3 млн рублей поддержки в рамках первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив на «Гастрольный тур в долголетие». За счет гранта был закуплен транспорт, мобильное звуковое и световое оборудование для организации благотворительных выездных спектаклей.
Самодеятельный коллектив «Театр на ладони» дал уже 30 благотворительных спектаклей, которые посмотрели более 2,5 тысячи зрителей.
«СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ».
Не менее важно чувствовать себя нужным, вовлеченным в доброе дело. Поэтому в Ростове столь активны «серебряные» волонтеры. Они принимают участие в работе с подрастающим поколением, проводят творческие мастер-классы, праздники, благотворительные акции, флешмобы, субботники, уроки мужества, организуют поздравление ветеранов.
А с начала проведения специальной военной операции «серебряные» активисты плетут маскировочные сети, вяжут теплые вещи, изготавливают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь, и все это отправляют на передовую.
— Все проекты Центров социальных услуг направлены на помощь в социальной интеграции и адаптации пожилых людей и инвалидов, продление их качественного и активного биологического и социального долголетия, — подчеркнул Алексей Валентинович.