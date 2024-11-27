С заботой о старшем поколении: Как в Ростове помогают пожилым найти любимое занятие

Недаром говорят, что общество можно судить по его отношению к тем, кто слабее, например, дети, которые еще не приносят дохода экономике, и к старикам, которые ушли на заслуженную пенсию. И в Ростове-на-Дону налажена помощь представителям старшего поколения. Так, в городе работают восемь Центров социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов — по одному в каждом районе донской столицы. Ежегодно эти учреждения оказывают порядка 5,3 миллиона социальных услуг для более чем 12 тысяч человек. И это не только услуги, которые оказываются пожилым ростовчанам социальными работниками на дому.