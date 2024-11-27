Кочанова высказалась об активной пропаганде того, чтобы не рожать детей и не выходить замуж

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова высказалась об активной западной пропаганде того, чтобы не рожать детей и не выходить замуж. Об этом, пишет БелТА, глава верхней палаты белорусского парламента заявила на встрече со студентами и преподавателями Белгосуниверситета.
— Сейчас на Западе идет активная пропаганда не рожать, не выходить замуж, жить «так, как тебе комфортно». Да, кто-то выбирает для себя такую жизнь, но разве это счастье? — задалась вопросом Кочанова. — Когда у тебя есть семья, когда ты можешь с кем-то посоветоваться, получить поддержку — это дорогого стоит. И даже в самые сложные периоды жизни ты понимаешь, что это великое счастье, когда у тебя есть единомышленники.
По словам Натальи Кочановой, семейные ценности были, есть и будут в Беларуси, а семья, как и материнство, отцовство, детство, защищает государство.
Тем временем глава Генштаба Павел Муравейко высказался о плане нападения на Беларусь, озвученному по ТВ. Также Муравейко назвал российскую армию самой сильной в мире и высказался о запуске нового российского оружия «Орешник». А еще сказал, как в кулуарах в шутку расшифровывают аббревиатуру НАТО.
Кроме того, судья Верховного суда Беларуси ответила на три вопроса о разводе: когда подаренная квартира становится общей, в каком случае жена выплатит половину за шубу и новые замки в квартире.