Кочанова высказалась об активной пропаганде того, чтобы не рожать детей и не выходить замуж

— Сейчас на Западе идет активная пропаганда не рожать, не выходить замуж, жить «так, как тебе комфортно». Да, кто-то выбирает для себя такую жизнь, но разве это счастье? — задалась вопросом Кочанова. — Когда у тебя есть семья, когда ты можешь с кем-то посоветоваться, получить поддержку — это дорогого стоит. И даже в самые сложные периоды жизни ты понимаешь, что это великое счастье, когда у тебя есть единомышленники.