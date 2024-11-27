Какая погода будет в Казахстане 28 ноября

В Абайской области по данным синоптиков прогнозируется погода без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, на юге области 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 2−7 мороза, днем 3 мороза-2 тепла, на юге области 7 тепла.
В Акмолинской области утром и днем на западе и юге возможны небольшие осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер восточных направлений 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 13- 18, на западе, юге области 10 мороза, днем 2−7, на севере области 10 мороза.
В Актюбинской области осадков не обещают. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на северо-востоке области 13 мороза, днем 0−5 мороза, на западе, юге области 3 тепла.
В Алматинской области будет без осадков. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5 тепла, в горных районах области 3−8 мороза, днем 13−18, в горных районах области 3−8 тепла.
В Атырауской области на западе, юге и востоке ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер восточный, северо- восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на северо-востоке области 6 мороза, днем 1 мороза-4 тепла.
В Восточно-Казахстанской области осадков не обещают. Ночью и утром на севере области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14, днем на юго-востоке области 15−18 м/с. Температура воздуха ночью 8−13, на юге области 5, на севере области 17−22 мороза, днем 0−5 мороза, на юге, в центре области 5 тепла.
В Жамбылской области будет без осадков. На юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, в горных районах области 3 мороза, днем 14−19, в горных районах области 9 тепла.
В Жетысуской области без осадков. Ветер юго-восточный 9−14, в районе Алакольских озер порывы 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, на юге области 1 тепла, в горных районах области 13 мороза, днем 10−15, в горных районах области 0−5 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на западе и юге обещают осадки (дождь, снег). Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 2−7 мороза, днем 0−5 тепла.
В Карагандинской области ночью на западе возможны небольшие осадки (дождь, снег). На западе, севере области туман. Ветер юго-восточный, восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 6−11, на севере области 15, на юге, в центре области 3 мороза, днем 4 мороза-1 тепла, на юге области 4 тепла.
В Костанайской области будет без осадков. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на северо-востоке области 18, днем 5−10, на юге области 2 мороза.
В Кызылординской области днем в центре и на востоке прогнозируют небольшой дождь. На севере, в центре области туман. Ветер северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на севере области 8 мороза, днем 3−8, на юге области 12 тепла.
В Мангистауской области ночью на западе, севере и в центре пройдут осадки (дождь, снег), на западе области сильный дождь, днем дождь. Ночью и утром на севере области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на севере области 4 мороза, днем 6−11, на севере области 3 тепла.
В Павлодарской области без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, на востоке области 15 мороза, днем 3−8 мороза, на юге области 2 тепла.
В Северо-Казахстанской области осадков не обещают. На западе, юге области туман. Ветер восточный, северо-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 8−13, на юге области 5 мороза.
В Туркестанской области будет без осадков. Ночью и утром на юге, в горных районах области туман. Ветер юго-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на севере, в горных районах области 3 мороза, днем 13−18, на севере, в горных районах области 9 тепла.
В Улытауской области ночью на востоке возмодны небольшие осадки (дождь, снег). На большей части области туман. Ветер восточный, северо-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 0−5 тепла, на севере области 3 мороза.
Погода в мегаполисах.
В г. Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1−6 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 2−4 мороза.
В г. Алматы обещают переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 0−2, днем 13−15 тепла.
В г. Шымкенте ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−5, днем 16−18 тепла.