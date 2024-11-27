Какая погода будет в Казахстане 28 ноября

В Мангистауской области ночью на западе, севере и в центре пройдут осадки (дождь, снег), на западе области сильный дождь, днем дождь. Ночью и утром на севере области туман, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, на севере области 4 мороза, днем 6−11, на севере области 3 тепла.