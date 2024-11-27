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В Воронеже будут работать 12 елочных базаров

Адреса — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

В четырех районах Воронежа откроется 12 законных рождественских ярмарок, следует из документов на сайте госзакупок.

Ярмарки будут работать с 19 декабря по 31 декабря. Городская администрация объявила аукцион на размещение торговых павильонов.

Рождественские ярмарки будут расположены по следующим адресам:

улица Зои Космодемьянской, 7.

проспект Ленинский, 121.

переулок Политехнический (в районе Дома пионеров).

улица 9 Января, 264а.

улица Владимира Невского, 34.

улица Хользунова, 60.

улица Брусилова, остановка «Сквер Ильича».

улица Волгоградская, 51.

улица Писарева, 3а.

улица Чебышева, 22.

улица Южно-Моравская, 66.

улица Путиловская, 15.

Согласно документам аукциона, павильоны будут открыты также в 2024 и 2025 годах на тех же адресах и в те же даты.