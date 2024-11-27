В Воронеже будут работать 12 елочных базаров

В четырех районах Воронежа откроется 12 законных рождественских ярмарок, следует из документов на сайте госзакупок.
Ярмарки будут работать с 19 декабря по 31 декабря. Городская администрация объявила аукцион на размещение торговых павильонов.
Рождественские ярмарки будут расположены по следующим адресам:
улица Зои Космодемьянской, 7.
проспект Ленинский, 121.
переулок Политехнический (в районе Дома пионеров).
улица 9 Января, 264а.
улица Владимира Невского, 34.
улица Хользунова, 60.
улица Брусилова, остановка «Сквер Ильича».
улица Волгоградская, 51.
улица Писарева, 3а.
улица Чебышева, 22.
улица Южно-Моравская, 66.
улица Путиловская, 15.
Согласно документам аукциона, павильоны будут открыты также в 2024 и 2025 годах на тех же адресах и в те же даты.