В Ростовской области нашли деньги на замену отслуживших лифтов

В 2025 году в многоквартирных домах Ростовской области планируют заменить больше 150 лифтов. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов.
Чиновник отметил, что лифтовое оборудование меняют за счет взносов за капремонт и дополнительных средств из донского бюджета. Всего за последние десять лет при поддержке властей на Дону смогли обновить больше 2,5 тысячи лифтов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.
— Только в прошлом году выполнили капремонт 171 лифта в 66 домах. До конца 2024 года должны заменить 152 лифта в 62 домах. На эти цели из бюджета выделено свыше 600 млн рублей, — отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
Напомним, в рамках региональной программы по капитальному ремонту ежегодно проводят ремонт крыш, фасадов, инженерных систем, а также меняют лифты.