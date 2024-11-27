В Ростовской области нашли деньги на замену отслуживших лифтов

Чиновник отметил, что лифтовое оборудование меняют за счет взносов за капремонт и дополнительных средств из донского бюджета. Всего за последние десять лет при поддержке властей на Дону смогли обновить больше 2,5 тысячи лифтов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.