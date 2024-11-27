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В Ростовской области нашли деньги на замену отслуживших лифтов

Больше 150 лифтов собираются заменить в жилых домах Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году в многоквартирных домах Ростовской области планируют заменить больше 150 лифтов. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра ЖКХ региона Сергей Орлов.

Чиновник отметил, что лифтовое оборудование меняют за счет взносов за капремонт и дополнительных средств из донского бюджета. Всего за последние десять лет при поддержке властей на Дону смогли обновить больше 2,5 тысячи лифтов на сумму свыше 1,5 млрд рублей.

— Только в прошлом году выполнили капремонт 171 лифта в 66 домах. До конца 2024 года должны заменить 152 лифта в 62 домах. На эти цели из бюджета выделено свыше 600 млн рублей, — отметил исполняющий обязанности министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.

Напомним, в рамках региональной программы по капитальному ремонту ежегодно проводят ремонт крыш, фасадов, инженерных систем, а также меняют лифты.