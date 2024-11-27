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Последние новости к вечеру 27 ноября 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 27 ноября 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 27 ноября — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 ноября 2024 года.

МИД сообщил о готовности провести рекордный обмен пленными с Украиной

Источник: РИА "Новости"

Россия готова обменять 630 украинских военнопленных на паритетных условиях, заявила Мария Захарова. Она отметила, что выбор российских пленных остаётся за Киевом.

Курс доллара на Forex превышал отметку в 114 рублей

Источник: Freepik

Курс доллара на Forex превысил 114 рублей, затем снизился до 112,9 и стабилизировался около 113,3 рубля. Ранее 27 ноября доллар превысил 110 рублей, что последний раз наблюдалось 16 марта 2022 года.

Фицо принял приглашение Путина приехать на 9 Мая в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение Владимира Путина посетить Москву 9 мая 2025 года для участия в праздновании 80-летия Победы. Он заявил о своем большом интересе к торжеству, посвященному победе над фашизмом.

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2025−2027 годы

Источник: РИА "Новости"

Совет Федерации единогласно одобрил федеральный бюджет на 2025−2027 годы. Доходы прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб. в 2025 году, 41,8 трлн — в 2026-м, 43,1 трлн — в 2027-м.

Володин раскритиковал министра труда РФ

Вячеслав Володин раскритиковал Минтруд и Антона Котякова за предложение привлекать мигрантов для решения кадрового дефицита. Спикер парламента также возмутился тем, что в перечень профессий с острой нехваткой работников входят медсестры, воспитатели и педагоги.