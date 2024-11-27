Последние новости к вечеру 27 ноября 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 27 ноября 2024 года.
МИД сообщил о готовности провести рекордный обмен пленными с Украиной
Россия готова обменять 630 украинских военнопленных на паритетных условиях, заявила Мария Захарова. Она отметила, что выбор российских пленных остаётся за Киевом.
Курс доллара на Forex превышал отметку в 114 рублей
Курс доллара на Forex превысил 114 рублей, затем снизился до 112,9 и стабилизировался около 113,3 рубля. Ранее 27 ноября доллар превысил 110 рублей, что последний раз наблюдалось 16 марта 2022 года.
Фицо принял приглашение Путина приехать на 9 Мая в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял приглашение Владимира Путина посетить Москву 9 мая 2025 года для участия в праздновании 80-летия Победы. Он заявил о своем большом интересе к торжеству, посвященному победе над фашизмом.
Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2025−2027 годы
Совет Федерации единогласно одобрил федеральный бюджет на 2025−2027 годы. Доходы прогнозируются на уровне 40,3 трлн руб. в 2025 году, 41,8 трлн — в 2026-м, 43,1 трлн — в 2027-м.
Володин раскритиковал министра труда РФ
Вячеслав Володин раскритиковал Минтруд и Антона Котякова за предложение привлекать мигрантов для решения кадрового дефицита. Спикер парламента также возмутился тем, что в перечень профессий с острой нехваткой работников входят медсестры, воспитатели и педагоги.