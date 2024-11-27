Последние новости к вечеру 27 ноября 2024 года

Вячеслав Володин раскритиковал Минтруд и Антона Котякова за предложение привлекать мигрантов для решения кадрового дефицита. Спикер парламента также возмутился тем, что в перечень профессий с острой нехваткой работников входят медсестры, воспитатели и педагоги.