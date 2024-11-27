МАРТ рассказал, подорожают ли мандарины, конфеты и икра к Новому году

«Учитывая, что кондитерские изделия попадают под действие постановления правительства о ценовом регулировании, то на них распространяется определенная торговая надбавка. То есть торговля не имеет права поднимать цену выше, чем это установлено постановлением № 713. Анализ цен на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом показал, что изменения фактически меньше чем на Br1. Даже не на все новогодние подарки установлена максимальная торговая надбавка. С конфетами то же самое. Сейчас новогодний период, МАРТ мониторит ценообразование, нарушений здесь практически нет. Если и идет повышение цен, то за счет роста стоимости какао-бобов, но это незначительное повышение», — сказала Наталья Мельникова.
Заместитель начальника управления — начальник отдела координации поставок товаров на внутренний рынок управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Елена Белонович подчеркнула, что на новогодние подарки сформированы цены, доступные для любого покупателя. «Можно выбрать подарок любой весовой категории — от 250 г до 3 кг, а также подходящего ценового диапазона», — добавила она.
Обсуждались и цены на мандарины. «Субъект торговли покупает товар с учетом коммерческой составляющей. То есть если в РФ будут дорогие мандарины, их привезут из других стран. Думаю, что цены будут не выше уровня прошлого года, по крайней мере ненамного. Подорожания мы не ждем. Учитывая, что у нас будут расширенные акции, распродажи, роста цен не только на мандарины, но и на другие товары мы не ждем», — подчеркнула представитель МАРТ.
Наталья Мельникова ответила и на вопрос о ценах на икру. «Когда продукт не белорусского производства, ограничить себестоимость мы не можем. Потому мы будем более предметно смотреть на цены, формируемые импортером и торговлей. Думаю, здесь нарушений не будет. Массовая продажа икры ожидается в декабре, тогда мы сможем больше уделить этому внимание. А что касается белорусских производителей, цена формируется согласно постановлению № 713», — обозначила она.