МАРТ рассказал, подорожают ли мандарины, конфеты и икра к Новому году

«Учитывая, что кондитерские изделия попадают под действие постановления правительства о ценовом регулировании, то на них распространяется определенная торговая надбавка. То есть торговля не имеет права поднимать цену выше, чем это установлено постановлением № 713. Анализ цен на новогодние подарки по сравнению с прошлым годом показал, что изменения фактически меньше чем на Br1. Даже не на все новогодние подарки установлена максимальная торговая надбавка. С конфетами то же самое. Сейчас новогодний период, МАРТ мониторит ценообразование, нарушений здесь практически нет. Если и идет повышение цен, то за счет роста стоимости какао-бобов, но это незначительное повышение», — сказала Наталья Мельникова.