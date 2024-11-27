Как получить ИНН или восстановить его в случае потери: советы юристов

ИНН — это специальный цифровой код, который присваивается всем налогоплательщикам. Со временем его оформляет каждый гражданин России. Как получить ИНН, зачем он нужен и что делать при утере документа с кодом — в материале «Газеты.Ru».

Источник: Газета.Ру

ИНН — это специальный цифровой код, который присваивается всем налогоплательщикам. Со временем его оформляет каждый гражданин России. Как получить ИНН, зачем он нужен и что делать при утере документа с кодом — в материале «Газеты.Ru».





Что такое ИНН.





ИНН расшифровывается как идентификационный номер налогоплательщика и представляет собой персональный номер гражданина в налоговых органах России. Юрист практики договорного права и гражданско-правовых споров Ростовской областной коллегии адвокатов «Советник» Алина Демина рассказала «Газете.Ru», что согласно п. 7 ст. 84 Налогового Кодекса РФ, каждому налогоплательщику присваивается ИНН для всех видов налогов и сборов.





«Документ требуется для учета сведений о налогооблагаемых доходах конкретного гражданина и уплачиваемых им налогов. На практике это выглядит так: ИНН позволяет налоговым органам определить плательщика определенного платежа, например, плательщика налога на имущество, и своевременно учесть перечисленные денежные средства в счет исполнения им обязанности по уплате налога. В противном случае — при неуплате налога — налоговый орган будет видеть должника и применит к нему финансовые санкции», — пояснила Демина.





Старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева отметила, что ИНН не может быть использован в других целях. Например, он не заменяет имени и фамилии лица в каких-либо документах.





Зачем нужен ИНН.





Практикующий судебный юрист, управляющий партнер юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин рассказал «Газете.Ru», что ИНН играет ключевую роль в налоговой системе страны и выполняет несколько важных функций:





* Идентификация налогоплательщика. ИНН позволяет налоговым органам точно идентифицировать налогоплательщиков, будь то физические или юридические лица. Это необходимо для учета налоговых обязательств и проведения налогового контроля.



* Контроль за уплатой налогов. ИНН помогает налоговым органам отслеживать выполнение налоговых обязательств, а также предотвращать уклонение от уплаты налогов.



* Упрощение взаимодействия с государственными органами. При обращении в различные инстанции (банки, государственные учреждения и т.д.) наличие ИНН упрощает процесс идентификации и позволяет быстрее обрабатывать заявки и документы.



* Необходимость в бизнесе. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей наличие ИНН является обязательным для ведения бизнеса, открытия расчетного счета в банке и оформления различных документов.







Как получить ИНН.





Получить ИНН можно несколькими способами, в зависимости от того, являетесь вы физическим или юридическим лицом, подчеркнул юрист Юрий Митин.





Для физических лиц:





* Автоматически при регистрации. Если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель (ИП), ИНН присваивается автоматически при подаче заявления на регистрацию в налоговом органе.



* Через налоговую инспекцию. Если вы не зарегистрированы как ИП, вы можете подать заявление на получение ИНН в налоговую инспекцию по месту жительства. Для этого потребуется заполнить форму № 2−2 (заявление о присвоении ИНН) и предоставить паспорт.



* Через портал «Госуслуги».





Для юридических лиц:





* При регистрации компании. ИНН присваивается автоматически при регистрации юридического лица в налоговом органе. Для этого необходимо подать пакет документов, включая учредительные документы и заявление о регистрации.



* Получение дубликата. Если ИНН не был присвоен или возникли трудности, можно обратиться в налоговую инспекцию для получения информации.





Порядок постановки на учет физического лица в налоговом органе регулируется статьей 84 Налогового Кодекса РФ.

~Особенности получения ИНН~





Чтобы получить ИНН, можно:





* обратиться в налоговый орган, либо в МФЦ лично или через представителя;



* отправить необходимые документы по почте (заказным письмом);



* воспользоваться электронными сервисами «Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории РФ» на сайте ФНС России или же через «Госуслуги».





Как получить ИНН через «Госуслуги»:





* Откройте услугу «Получение ИНН»;



* Выберите, какое свидетельство вы хотите получить: электронное или бумажное;



* Чтобы получить электронный ИНН, заполните заявление;



* Подпишите заявление в приложении «Госключ»;



* Заявление будет направлено в ФНС. Срок рассмотрения — до 20 рабочих дней. Электронное свидетельство поступит в личный кабинет.



* Чтобы получить бумажный вариант, потребуется посетить налоговую. Запишитесь в ФНС, нажав на клавишу «Запись на прием».













Подать заявление на получение ИНН через Портал государственных услуг можно только на себя. Если вы хотите получить ИНН для ребенка, потребуется личный визит в налоговую.





Как отмечает юрист Алина Демина, после подачи заявления любым из способов налоговый орган проведет проверку на корректность заполнения формы и наличие всех необходимых документов. Затем гражданин получает свидетельство о постановке на учет, в котором, в частности, указывается присвоенный ИНН.













Для того, чтобы получить бумажный вариант свидетельства, придется явиться лично в ФНС, отметила Анастасия Хрусталева. Но налоговый орган может направить данный документ и в электронном виде.





«Поскольку он подписывается усиленной квалифицированной цифровой подписью, электронное свидетельство имеет аналогичную юридическую силу, как и бумажный вариант», — подчеркнула юрист.





Ведущий юрист налоговой практики юридической компании «Клифф» Максим Кружалов рассказал, что если у гражданина нет места жительства, ИНН присваивается по месту пребывания. При отсутствии на территории России и места жительства, и места пребывания ИНН присваивается по месту нахождения недвижимости или транспортного средства на территории РФ.





«Если таковых у физического лица нет, то можно обратиться с заявлением о постановке на учет в любую налоговую инспекцию на территории РФ, обслуживающую граждан», — резюмировал Кружалов.

Как поставить на налоговый учет ребенка.





Обычно ИНН присваивается налоговой инспекцией сразу после рождения ребенка, рассказал эксперт юридической фирмы OrçLaw Шамиль Алаев. Если этого не произошло, с заявлением о присвоении ИНН ребенку вправе обратиться родители или опекуны. В таком случае заявление № 2−2-Учет заполняется от лица законного представителя, который должен будет предъявить свой паспорт в налоговой.





«К такому заявлению прикладывается свидетельство о рождении ребенка. С 14 лет подросток вправе сам обратиться за получением ИНН в налоговую в соответствии с общим порядком», — добавил Шамиль Алаев.

Что делать, если утерян документ с ИНН.





Для максимального удобства восстановления утраченного свидетельства ИНН Анастасия Хрусталева рекомендует воспользоваться специальным сервисом на сайте ФНС — «Сведения об ИНН физического лица». Здесь, введя персональные данные, можно получить выписку о регистрации в реестре налогоплательщиков.





«Она заменяет собой свидетельство, поскольку содержит присвоенный гражданину идентификационный номер. Выписка также подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и может быть предоставлена в любой орган, который потребует ИНН лица», — добавила юрист.





Если вы потеряли документ, содержащий ИНН (например, свидетельство о регистрации ИП или юридического лица), юрист Юрий Митин советует не паниковать. Существует несколько способов восстановить информацию:





* Запрос в налоговую инспекцию. Вы можете обратиться в налоговый орган по месту регистрации с просьбой выдать дубликат документа, содержащего ваш ИНН. Для этого потребуется предоставить паспорт и заполнить заявление.



* Использование интернет-сервисов. На сайте ФНС России есть возможность получить информацию о своем ИНН через сервис «Личный кабинет налогоплательщика». Для этого необходимо зарегистрироваться и подтвердить свою личность.

