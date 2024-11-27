Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 28 ноября

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 28 ноября 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Пятого Декабря, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52-а; Потемкина, 54, 56; Ватутина, 3−28; Громовой, 11, 13, 15; Черняховского, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 — с 08.30 до 13.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключения водоснабжения:
— Академика Шмакова, 24 — с 09.30 до 14.00.
— Косарева, 18, 22, 22-А; Тепличная, 3 — с 10.00 до 15.00.
Отключение газоснабжения:
— Комсомольский проспект, 32-Б, 33-А (п. 1−4); Молодова, 22 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Игровая 1-я, 7, 9; Игровая 2-я, 17; Волховская, 50, 73; Делегатская, 8; Шлюзовая, 55, 57 — с 08.00 до 17.00.
— ч/с: Шлюзовая, 1, 3, 5, 11, 13, 15, 17; Осташковская 3-я, 2, 3, 4, 5, 7, 8; Гродненская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8-А, 9, 10, 10-А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19; Куйбышева, 60, 62, 64, 68, 70, 74, 76, Херсонская 1-я, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Херсонская 2-я, 1-а, 1-б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14; Волховская, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 30, 47, 49, 51, 53, 53-а, 55 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Аэропорт, 24 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Лермонтова, 24 (п. 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Доватора, 7, 7-А — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Арзамасская 3-я, 13 (п. 1−7); Героев Танкограда, 84 (п. 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Краснофлотская, 34, 57, 59; Вязовая, 104, 106, 108, 110; Радиаторная, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18-А; Фабрично-заводская, 58, 60, 62; Индустриальная, 20; переулок Моторный, 5 — с 08.30 до 13.00.
— Горького, 13; Савина, 18, 20; Грибоедова, 47, 49 — с 08.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Вниманию водителей и пешеходов!
В четверг, 28 ноября, будут отключены светофоры на перекрестках Блюхера и поселок Мебельный — с 9.00 до окончания работ, Худякова и Университетская Набережная — с 10.00 до 17.00.
Будьте внимательны и осторожны!