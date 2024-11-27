Образ вампира в фильме «Носферату» был частично вдохновлен Миком Джаггером

Художник по костюмам Линда Мьюир, работавшая над предстоящей картиной Роберта Эггерса «Носферату», рассказала, что наряд главного героя вампира создавался с отсылкой к музыканту Мику Джаггеру.
В интервью IndieWire художница призналась, что вдохновлялась одеждой вокалиста The Rolling Stones при пошиве брюк персонажа Билла Скарсгарда. «Горчичного цвета, отделанные блестящей золотой нитью, обтягивающие брюки и красивый пояс на талии», — пояснила Мьюир.
«Носферату» — ремейк одноименной классической ленты 1922 года, вольно адаптирующей роман Брэма Стокера «Дракула» (1897). В новом проекте кроме Скарсгарда сыграли Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Уильям Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон. Премьера фильма состоится 25 декабря.
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