Половина — дети: больше 20 тысяч жителей Башкирии стали носителями ОРВИ

Роспотребнадзор Башкирии заявил, что коронавирус стал сезонной инфекцией. Специалисты по итогам лабораторных исследований констатируют, что заболеваемость группой респираторных инфекционных заболеваний в республике обусловлена циркуляцией риновируса, COVID-19 и гриппа.
За минувшую неделю в регионе зарегистрировали 24 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 12 тысяч — приходятся на детей. В Роспотребнадзоре считают, что ситуация характерна для данного периода времени.
Специалисты назвали проверенные меры профилактики ОРВИ: носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом, избегать заболевших и проветривать помещения.
— Берегите себя! Будьте здоровы! — пожелали в Роспотребнадзоре.
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