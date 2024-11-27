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Половина — дети: больше 20 тысяч жителей Башкирии стали носителями ОРВИ

В Башкирии ОРВИ заразились 24 тысяч человек.
Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор Башкирии заявил, что коронавирус стал сезонной инфекцией. Специалисты по итогам лабораторных исследований констатируют, что заболеваемость группой респираторных инфекционных заболеваний в республике обусловлена циркуляцией риновируса, COVID-19 и гриппа.

За минувшую неделю в регионе зарегистрировали 24 тысячи случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, 12 тысяч — приходятся на детей. В Роспотребнадзоре считают, что ситуация характерна для данного периода времени.

Специалисты назвали проверенные меры профилактики ОРВИ: носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом, избегать заболевших и проветривать помещения.

— Берегите себя! Будьте здоровы! — пожелали в Роспотребнадзоре.

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