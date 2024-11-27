Кто такие альтушки? Как появилась субкультура и мем про альтушек с «Госуслуг» и скуфов

Принадлежность или присоединении к той или иной субкультуре делает жизнь подростка интересной, разнообразной и яркой, рассказала «Газете.Ru» психолог Галина Красноруженко. По ее словам, это помогает им получить новые знакомства, признание в коллективе или вступить в группу единомышленников. Для многих родителей это может быть неожиданно: еще вчера их ребенок носил футболку с динозавриком, а сегодня вернулся домой с розовыми волосами и в чокере. Почему же подростки выбирают те или иные субкультуры?