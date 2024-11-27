МИФИ успешно импортозамещает керамические составляющие для микроэлектроники

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. МИФИ активно участвует в импортозамещении, создавая прототипы керамических изделий для микроэлектроники. Об этом сообщил на IV Конгрессе молодых ученных (КМУ) ведущий научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории «Низкотемпературные керамические технологии в микроэлектронике» Института нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ Николай Самотаев.
«МИФИ активно помогает импортозамещению, создавая прототипы керамических изделий для микроэлектроники, прежде всего, сенсоров для авионики и космической техники, которые можно воспроизводить в российских условиях», — рассказал ученый. Задача, по его словам, непростая — современная экономика требует разработки новых изделий в течение считанных дней, при этом они должны быть по цене конкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами. Тем не менее, отметил Самотаев, лаборатории удается решать эти проблемы, в том числе благодаря возможностям своего технологического партнера — компании «Спецэлектронсистемы», располагающейся в технополисе «Москва». Изделия в лаборатории создаются в основном из готовой керамики с помощью технологий лазерной микрообработки и пленочной металлизации.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27 — 29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. Организаторы конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, — Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.