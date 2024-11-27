МИФИ успешно импортозамещает керамические составляющие для микроэлектроники

«МИФИ активно помогает импортозамещению, создавая прототипы керамических изделий для микроэлектроники, прежде всего, сенсоров для авионики и космической техники, которые можно воспроизводить в российских условиях», — рассказал ученый. Задача, по его словам, непростая — современная экономика требует разработки новых изделий в течение считанных дней, при этом они должны быть по цене конкурентоспособными по сравнению с зарубежными аналогами. Тем не менее, отметил Самотаев, лаборатории удается решать эти проблемы, в том числе благодаря возможностям своего технологического партнера — компании «Спецэлектронсистемы», располагающейся в технополисе «Москва». Изделия в лаборатории создаются в основном из готовой керамики с помощью технологий лазерной микрообработки и пленочной металлизации.