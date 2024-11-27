TikTok вводит запреты для пользователей, среди которых 5,5 миллиона белорусов

При этом известно, что соцсеть и так попала под общественное давление из-за необходимости усилить безопасность детей. Предполагается, что широкомасштабные ограничения по использованию бьюти-фильтров подростками позволит снизить опасения касаемо их растущей тревожности и снижения самооценки. Уже в ближайшие недели лица младше 18 лет не смогут искусственно увеличивать глаза или губы, выравнивать или изменять тон кожи.