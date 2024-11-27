TikTok вводит запреты для пользователей, среди которых 5,5 миллиона белорусов

Популярная соцсеть TikTok вводит ряд запретов для пользователей, среди которых также 5,5 миллиона белорусов, сообщает БелТА.
Так, администрация социальной медиаплатформы планирует заблокировать для подростков доступ к фильтрам красоты с целью защиты их психического здоровья. Изменения в политике проанонсировали на форуме по безопасности в европейской штаб-квартире TikTok в Дублине.
При этом известно, что соцсеть и так попала под общественное давление из-за необходимости усилить безопасность детей. Предполагается, что широкомасштабные ограничения по использованию бьюти-фильтров подростками позволит снизить опасения касаемо их растущей тревожности и снижения самооценки. Уже в ближайшие недели лица младше 18 лет не смогут искусственно увеличивать глаза или губы, выравнивать или изменять тон кожи.
Также ограничения коснутся фильтров серии Bold Glamour, которые меняют черты лица подростков так, как это не может сделать макияж. При этом виртуальные маски, добавляющие кроличьи уши или собачьи носы, не будут затронуты.
Но еще TikTok планирует заблокировать регистрацию в соцсети лиц младше 13 лет. Также до конца 2024-го медиаплатформой будут запущены испытания новых автоматизированных систем, использующих машинное обучение для обнаружения людей, которые обманывают его возрастные ограничения.
Все эти меры предпринимаются на фоне ужесточения регулирования использования соцсетей несовершеннолетними в Великобритании.
Ранее, напомним, министр информации Марат Марков сказал про 5,5 млн пользователей Tik-Tok в Беларуси и влияние соцсети на молодежь.
Тем временем новогодние ярмарки откроются в Минске с 14 декабря 2024 года. Также церемония зажжения главной елки страны пройдет в Минске 10 декабря 2024 года.