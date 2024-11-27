«Уникальный город с динамично развивающейся экономикой»: Касым-Жомарт Токаев высказался об Уфе

Сегодня, 27 ноября, в Уфе подходит к концу XX форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В итоговом пленарном заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В своей приветственной речи глава соседнего государства назвал Уфу уникальным городом с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием. Токаев выразил уверенность в том, что форум станет отправной точкой для новых, согласованных подходов к развитию торгово-экономической кооперации двух стран на принципах взаимовыгодного и равноправного партнерства.
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за безупречную организацию форума в столице Башкирии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.