«Уникальный город с динамично развивающейся экономикой»: Касым-Жомарт Токаев высказался об Уфе

В своей приветственной речи глава соседнего государства назвал Уфу уникальным городом с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием. Токаев выразил уверенность в том, что форум станет отправной точкой для новых, согласованных подходов к развитию торгово-экономической кооперации двух стран на принципах взаимовыгодного и равноправного партнерства.