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«Уникальный город с динамично развивающейся экономикой»: Касым-Жомарт Токаев высказался об Уфе

Президент Казахстана назвал Уфу городом с динамично развивающейся экономикой.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 27 ноября, в Уфе подходит к концу XX форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В итоговом пленарном заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В своей приветственной речи глава соседнего государства назвал Уфу уникальным городом с динамично развивающейся экономикой и богатым культурным наследием. Токаев выразил уверенность в том, что форум станет отправной точкой для новых, согласованных подходов к развитию торгово-экономической кооперации двух стран на принципах взаимовыгодного и равноправного партнерства.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за безупречную организацию форума в столице Башкирии.

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