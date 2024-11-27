Эксперт Васильев назвал ростовчанам способы качественного ремонта

Ростовчанам рассказали о способах качественного ремонта для квартиры под сдачу. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на эксперта Федора Васильева.
По словам специалиста, ремонт в квартире, которую будут сдавать должен быть внешне привлекательным и одновременно неубиваемым. Основа всего — влагостойкий линолеум для кухни и спальни. А вот обои лучше выбирать бюджетные.
«Бабушкин» ремонт — это красный флаг для всех недобросовестных съемщиков. Поэтому необходимо сделать уютную и современную атмосферу. По словам специалиста, самыми уязвимыми в квартирах являются двери, окна, ванная и туалет.
— В ванной страдает не только сантехника, но и все помещение из-за воды. В большой опасности находится и кухня: там жильцы могут оставить царапины, масляные пятна или следы от горячей сковороды на стол, — уточнил Федор Васильев.
Что касается кухни, то здесь лучше покупать модульный гарнитур. В случае поломки, его несложно и недорого заменить. Для кухонного фартука отлично подойдут плитка или керамогранит, а для столешницы — ламинированный ДСП.