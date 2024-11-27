В кино выходит фильм «Приключения Паддингтона 3»

Третий фильм про Паддингтона в какой-то степени исправляет положение. Снимал его уже не Кинг: после второй части режиссер решил, что удовлетворен своей работой, и, прихватив с собой сценариста Саймона Фарнаби, занялся лентой «Вонка» с Тимоти Шаламе — приквелом другой важной детской книги «Чарли и шоколадная фабрика» другого важного британского писателя Роальда Даля. В третьем «Паддингтоне» Кинг указан лишь одним из авторов сюжета, а кресло постановщика занимает 53-летний дебютант Дугал Уилсон, прежде снимавший рекламу и музыкальные клипы. Понятно, что продолжать работу при столь высоко задранной планке не самая завидная участь. И в отсутствие Кинга «Паддингтон» закономерно стал гораздо более продюсерским кино — чересчур ровным и аккуратным. Теперь в нем куда отчетливее ощущается франшизность; например, в сцене после титров появляется Хью Грант с шуткой про задуманный им спектакль, которая не совсем шутка: помимо новых полных метров и сериала по «Паддингтону» также планируется поставить мюзикл (премьера заявлена на следующий год).