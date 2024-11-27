FRIENDLY THUG 52 NGG выложил новый трек SoundClout

В сингле музыкант под расслабленный бит читает о своей непростой судьбе, жизненных принципах и переживаниях: «Каждый день думаю о том, что не пишу музло». Судя по отметке в посте Романова, над треком работал продюсер whoisradar, уже сотрудничавший с артистом.