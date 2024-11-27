FRIENDLY THUG 52 NGG выложил новый трек SoundClout

Петербургский рэпер FRIENDLY THUG 52 NGG (Александр Романов) в своем Telegram-канале поделился новой композицией SoundClout. На стримингах песня пока не появилась.
В сингле музыкант под расслабленный бит читает о своей непростой судьбе, жизненных принципах и переживаниях: «Каждый день думаю о том, что не пишу музло». Судя по отметке в посте Романова, над треком работал продюсер whoisradar, уже сотрудничавший с артистом.
В прошлом году FRIENDLY THUG 52 NGG выпустил свой второй студийник Cristoforo Colombo. Сейчас исполнитель находится в туре и обещает играть на концертах новинки из грядущего третьего лонгплея.