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FRIENDLY THUG 52 NGG выложил новый трек SoundClout

Петербургский рэпер FRIENDLY THUG 52 NGG (Александр Романов) в своем Telegram-канале поделился новой композицией SoundClout. На стримингах песня пока не появилась.

Источник: Звук

Петербургский рэпер FRIENDLY THUG 52 NGG (Александр Романов) в своем Telegram-канале поделился новой композицией SoundClout. На стримингах песня пока не появилась.

В сингле музыкант под расслабленный бит читает о своей непростой судьбе, жизненных принципах и переживаниях: «Каждый день думаю о том, что не пишу музло». Судя по отметке в посте Романова, над треком работал продюсер whoisradar, уже сотрудничавший с артистом.

В прошлом году FRIENDLY THUG 52 NGG выпустил свой второй студийник Cristoforo Colombo. Сейчас исполнитель находится в туре и обещает играть на концертах новинки из грядущего третьего лонгплея.