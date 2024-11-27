В Ростове-на-Дону в двух СНТ отключилось электричество из-за аварии

В Ростове-на-Дону в двух садоводческих товариществах произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава администрации города Алексей Логвиненко. Происшествие случилось вечером 27 ноября в СНТ «Восход» и «Железнодорожники».
Причиной временных неудобств стала авария на электросетях. Сейчас специалисты ведут ремонтные и восстановительные работы.
— Исходя из доклада моего заместителя по ЖКХ, ориентировочное время завершения работ — до 21.00 сегодняшнего дня, — говорится в сообщении мэра.
Алексей Логвиненко уточнил, что ситуация по восстановлению электричества находится на его личном контроле.