В Ростовской области планируют расширить площади плодоносящих виноградников

В Ростовской области планируют расширить площади виноградников. Дальнейшие перспективы развития автохтонного виноградарства обсудили в Новочеркасске. Встреча состоялась на базе Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко.
СЕГОДНЯШНЯЯ СИТУАЦИЯ.
В мероприятии также принял участие президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. На мероприятие также собрались руководство и специалисты донского минсельхозпрода, Региональной корпорации развития, ученые, а также виноградари и виноделы Ростовской области.
В ходе совещания участники обсудили ситуацию с винодельческой отраслью донского региона в нынешних реалиях. Сегодня общая площадь виноградных насаждений составляет 1,7 тысячи гектаров, из которых плодоносящих порядка 1,5 тысячи гектаров.
По словам заместителя губернатора Ростовской области — министра сельского хозяйства и продовольствия Константина Рачаловского, в регионе планируется увеличить площади плодоносящих виноградников до 3000 гектаров, то есть фактически удвоить территории.
— Уже в этом году весной заложено 104 гектара виноградников, что на 85,7% больше, чем в 2022 году. Помимо весенней закладки 2024 года, сейчас продолжается осенняя. За последние три года заложено 207 гектаров, в том числе 113 га автохтонных, — добавил министр.
РАЗВИТИЕ — ПРИОРИТЕТ.
Приоритетной задачей является развитие автохтонного виноделия. Сейчас в Ростовской области автохтонные сорта винограда возделываются на площади 510 гектарах. Они составляют 42% в закладке виноградников текун года. Самыми распространенными являются «красностоп золотовский», «цимлянский черный», «сибирьковый», «кумшацкий белый, “пухляковский”, “мушкетный”, “плечистик”.
— Сегодня насчитывается 15 донских автохтонных сортов винограда, нашедших подтверждение в официальных источниках, то есть описанных в отрытых источниках не позднее 1903 года. Перечень автохтонных сортов винограда Ростовской области соответствует данным института Потапенко, все они описаны в открытых источниках в период с 1892 по 1898 года. Однако у нас в регионе уже второй год работает экспедиция «Золотые горки в поисках донских автохтонов», которая обнаружила более 50 и предстоит большая работа по их идентификации, — добавил Константин Рачаловский.
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ.
В скором времени в Ростовской области примут региональную программу по развитию областной программы развития виноградарско-винодельческой. Благодаря ей планируется увеличить доли автохтонных сортов винограда с 29% до 40%, увеличение объема производства саженцев с 200 тысяч штук в год до 1 миллиона.
По словам главы донского минсельхозпрода, в регионе предусмотрены определенные виды господдержки и стимулирования развития виноградарства. Объем финансового обеспечения на стимулирование развития отрасли в Ростовской области на 2024 год составил почти 70 млн рублей, что на 3,5 млн больше чем годом ранее.
— Помимо федеральной поддержки, за счет средств областного бюджета субсидируется проведение уходных работ на виноградниках именно автохтонных сортов в плодоносящем возрасте", — подытожил Константин Рачаловский.
Кроме того, в Ростовской области активно прорабатывается вопрос о создании прививочного комплекса для производства привитых саженцев виноградных растений, преимущественно автохтонных сортов винограда.