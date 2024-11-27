В Ростовской области планируют расширить площади плодоносящих виноградников

— Сегодня насчитывается 15 донских автохтонных сортов винограда, нашедших подтверждение в официальных источниках, то есть описанных в отрытых источниках не позднее 1903 года. Перечень автохтонных сортов винограда Ростовской области соответствует данным института Потапенко, все они описаны в открытых источниках в период с 1892 по 1898 года. Однако у нас в регионе уже второй год работает экспедиция «Золотые горки в поисках донских автохтонов», которая обнаружила более 50 и предстоит большая работа по их идентификации, — добавил Константин Рачаловский.