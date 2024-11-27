Лучшие из лучших: Донские студотряды завоевали награды на Всероссийском юбилейном слете

Студотряды Ростовской области завоевали награды на Всероссийском юбилейном слете. Масштабное мероприятие проходило в Москве. 24 ноября, Всероссийский слет студенческих отрядов «20:65» подошел к концу. Делегация из Ростовской области стала самой многочисленной.
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО НАГРАД.
На выставке достижений работал крупный региональный стенд #РСОДОН, который сразу привлекал внимание других участников. А в списках призеров профессиональных конкурсов — бойцы донских студотрядов. Отметим, в 2023 году отметили юбилейную дату — 15-летие создания Ростовского штаба студенческих отрядов. Кроме того, история студенческих отрядов теперь изложена в книге «Люди, годы, эпоха. Студенческие отряды Ростовской области 60/15».
Во время слета прошло награждение финалистов конкурсов, которые проводились Российскими студенческими отрядами.
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
Большое количество наград завоевали донские студотряды. В их числе победители и призеры Всероссийского конкурса профессионального мастерства #ТрудКрут. Так, в номинации «Лучшая строительная бригада — арматурные работы» третье место заняли Андрей Капышков, Константин Вавилов, Максим Губарев и Иван Кузнецов. В номинации «Лучший мастер» бронзу занял Иван Целыковских. Третье место команда Южного федерального округа заняла в номинации «Лучшая строительная площадка».
Среди сельскохозяйственных отрядов в номинации «Агрономия» второе место занял дончанин Августин Абубакаров. Третье место в номинации «Ландшафтный дизайн» присвоили Анастасии Гонтарь. Бронзу в номинации «Рыбообработка» взяла Дарья Юртаева, а Юлия Машталап заняла третье место в «Сборе урожая».
Победителем конкурса на лучший студенческий отряд в номинации «МедиаРСО» в категории «Лучшее сообщество штаба образовательной организации РСО в социальной сети “ВКонтакте” стал штаб студотрядов ДГТУ.
«ОТРЯД НА МИЛЛИОН».
Ростовская область также стала первой в номинации «Лучшее сообщество регионального отделения РСО в социальной сети “ВКонтакте”. Победителям вручили сертификат на промо-поддержку от компании VK на сумму 200 тысяч рублей.
В конкурсе «Отряд на миллион» первыми в номинации «Дебют» среди сервисных отрядов стал «Маяк». В номинации «Тандем» лучшими стали студенты «СмоKING» и «BARракуда».
А в категории «Дебют» среди студенческих информационных отрядов лучшим стал «Объектив», а среди медицинских — отряды «Санитас» и «Потенциал». Бронзу в номинации «Тандем» среди медицинских отрядов — отряды «Адаптация» и «Астерион».
— Нам действительно есть чем гордиться. Студенческие отряды — настоящая школа лидерства и карьерного роста для молодежи. Для них труд крут, а для нас крут каждый боец донских студотрядов, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВПЕРЕДИ ВСЕХ.
В рамках торжественной церемонии закрытия областной комитет по молодежной политике признан лучшим органом исполнительной власти по поддержке и развитию студенческих отрядов.
Отметим, донской регион — стал первым, кто принял областной закон «О поддержке деятельности студенческих отрядов в Ростовской области». Также в Ростовской области первыми в России учредили переходящее знамя губернатора области лучшему студенческому отряду.