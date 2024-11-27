Лучшие из лучших: Донские студотряды завоевали награды на Всероссийском юбилейном слете

— Нам действительно есть чем гордиться. Студенческие отряды — настоящая школа лидерства и карьерного роста для молодежи. Для них труд крут, а для нас крут каждый боец донских студотрядов, — подчеркнул заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов.