Эксперт Воронцова: генная и клеточная терапия смогут лечить многие заболевания

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Генная и клеточная терапии в будущем могут применяться не только для лечения редких (орфанных) и онкологических заболеваний, но и для более распространенных болезней, заявила заместитель декана ФФМ МГУ им. Ломоносова по науке, к.м.н., ведущий научный сотрудник «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова.
«Я полагаю, что на сегодняшний день [подобные] лекарственные препараты разрабатываются в рамках биопатологий, таких как онкологические, орфанные заболевания, то есть генетические наследуемые заболевания. Но в принципе, я полагаю, что и классические заболевания, скажем так, массовые, социально значимые заболевания тоже рано или поздно будут реципиентами таких препаратов», — сказала она журналистам в ходе Конгресса молодых ученых.
По словам ученого, самым трудоемким в процессе внедрения нового высокотехнологичного препарата является стадия клинических испытаний.
«Самым трудоемким этапом обычно являются клинические испытания. Это емкий процесс, на него нужно много ресурсов. Это не только финансы, но и люди, организация. Вместе с тем разработка идеи препарата — тоже достаточно сложный процесс. Однако это не занимает так много времени, как клинические испытания. Отдельным камнем преткновения является тот факт, что, например, орфанные заболевания сами по себе не могут обеспечить ученых, врачей достаточно большим количеством пациентов, чтобы пройти необходимые стадии клинических испытаний. Это тоже вызов, который нужно переосмыслить для того, чтобы эти препараты могли выходить на рынок», — сказала Воронцова.
Она отметила, что генная медицина постепенно становится общедоступной.
«Для этого нужно пройти те же этапы, которые проходили все другие технологии и даже классическая фармакология, которая когда-то она тоже была нова. Нам нужно исследовать препарат, проверить, заложить основу биоэтического характера, и, конечно, необходимо показать результаты», — сказала она, отметив, что в обществе назрел серьезный интерес к генетическим технологиям.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс. ТАСС — информационный партнер конгресса.