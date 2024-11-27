Эксперт Воронцова: генная и клеточная терапия смогут лечить многие заболевания

«Самым трудоемким этапом обычно являются клинические испытания. Это емкий процесс, на него нужно много ресурсов. Это не только финансы, но и люди, организация. Вместе с тем разработка идеи препарата — тоже достаточно сложный процесс. Однако это не занимает так много времени, как клинические испытания. Отдельным камнем преткновения является тот факт, что, например, орфанные заболевания сами по себе не могут обеспечить ученых, врачей достаточно большим количеством пациентов, чтобы пройти необходимые стадии клинических испытаний. Это тоже вызов, который нужно переосмыслить для того, чтобы эти препараты могли выходить на рынок», — сказала Воронцова.