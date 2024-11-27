Минобразования утвердило 10 «заповедей» для школьников и родителей в Беларуси

Отдельно обращается внимание на гаджеты. В частности, в заповедях сказано, что учащиеся должны выполнять требования учителей и родителей, касающиеся использования устройств связи и видеозаписи, интернета, соблюдать правила поведения в сети. Еще от школьников требуют соблюдения делового стиля одежды. Они должны быть опрятными, поддерживать порядок на рабочем месте. А также быть уважительными по отношению к национальным и религиозным чувствам всех участников образовательного процесса. И еще — бережно относиться к имуществу школы или гимназии, поддерживать чистоту и порядок в учреждении и на его территории.