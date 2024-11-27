Минобразования утвердило 10 «заповедей» для школьников и родителей в Беларуси

Министерство образования утвердило 10 «заповедей» для белорусских школьников и их родителей, сообщает БелТА.
Речь идет о разработанных и утвержденных Минобразования Правилах учащихся и Правилах родителей. Например, сказано, что учащийся — активный участник образовательного процесса, обязан уважать честь и достоинство учителей, учащихся и других участников образовательного процесса, а также добросовестно относиться к учебе, общественным поручениям, требованиям учителей и родителей.
Отмечается, что в образовательном процессе учащимся следует руководствоваться рядом правил, в том числе, школьники должны быть патриотами своей страны, малой родины и своего учреждения образования. Еще школьникам следует проявлять вежливость и доброжелательность в общении с учителями, другими участниками образовательного процесса, быть честными и искренними.
Также ученики должны принимать активное участие в общественной жизни учреждения образования. Учащимся следует добросовестно учиться, стремиться качественно овладеть знаниями, умениями и навыками, уделять внимание самовоспитанию, развитию своих способностей. Еще школьники обязаны выполнять правила поведения учащихся, а также обязанности учащихся и правила внутреннего распорядка учреждений образования. От учеников также требуется уважительное отношение к членам своей семьи, учителям, учащимся и другим участникам образовательного процесса.
Отдельно обращается внимание на гаджеты. В частности, в заповедях сказано, что учащиеся должны выполнять требования учителей и родителей, касающиеся использования устройств связи и видеозаписи, интернета, соблюдать правила поведения в сети. Еще от школьников требуют соблюдения делового стиля одежды. Они должны быть опрятными, поддерживать порядок на рабочем месте. А также быть уважительными по отношению к национальным и религиозным чувствам всех участников образовательного процесса. И еще — бережно относиться к имуществу школы или гимназии, поддерживать чистоту и порядок в учреждении и на его территории.
При этом указывается, что родители, которые также являются участниками образовательного процесса, должны формировать у детей гражданственность, патриотизм, воспитывать их на основе культурных и духовных традиций белорусского народа, уважать честь и достоинство учителей и других участников образовательного процесса.
Также родителями должны создаваться условия, которые требуются для учебы, социализации, укрепления здоровья, саморазвития и самореализации личности ребенка. А еще — защищать его права и законные интересы, обеспечивать выполнение детьми требований учителей, правил внутреннего распорядка учреждений, правил для учащихся. В правилах сказано также, что родители должны избегать конфликтов во взаимоотношениях с учителями, другими родителями, и, напротив, проявлять доброжелательность, вежливость и тактичность.
Еще в правилах для родителей сказано о необходимости поддержания с участниками образовательного процесса конструктивных и доверительных отношения, взаимодействия с учителями по вопросам воспитания и обучения детей. Также от взрослых требуется соблюдение этических принципов и правил поведения, в том числе в интернете, уважительное отношение к национальным и религиозным чувствам участников образовательного процесса.
Указано, что своим внешним видом, поведением и культурой общения родители должны являть положительный пример для своего ребенка и других учащихся. А еще им необходимо стремиться к повышению собственной психолого-педагогической компетентности.
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