Депутат Морозов: дефицит кадров в сфере ВПК приближается к 400 тысячам человек

Предприятия российского ВПК испытывают нехватку кадров, которая в ближайшие время может достигнуть отметки в 400 тыс. человек, заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Однако это не единственная сфера, где не хватает рабочий силы. По словам экспертов, дефицит наблюдается и в других отраслях, например, строительным компаниям сейчас требуются около 420 тыс. человек. Всего же потребность рынка труда в кадрах до 2030 года составляет не менее 2,4 млн человек, заявил глава Минтруда Антон Котяков.