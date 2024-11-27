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В Ростове суд отправил Виталия Кушнарева в СИЗО на два месяца

Кировский районный суд Ростова заключил Виталия Кушнарева под стражу до 24 января 2025 года.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону суд отправил бывшего министра транспорта Виталия Кушнарева в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области 27 ноября.

Согласно опубликованной информации, Кировский районный суд Ростова отправил Виталия Кушнарева в СИЗО на два месяца. Под арестом бывший министр транспорта региона проведет до 24 января следующего года.

Напомним, 25 ноября заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали правоохранители. По предварительным данным СМИ, его заподозрили в получении взятки в 27 миллионов рублей. Также был задержан и его заместитель Дмитрий Мамелко.