В Ростове суд отправил Виталия Кушнарева в СИЗО на два месяца

В Ростове-на-Дону суд отправил бывшего министра транспорта Виталия Кушнарева в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области 27 ноября.
Согласно опубликованной информации, Кировский районный суд Ростова отправил Виталия Кушнарева в СИЗО на два месяца. Под арестом бывший министр транспорта региона проведет до 24 января следующего года.
Напомним, 25 ноября заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали правоохранители. По предварительным данным СМИ, его заподозрили в получении взятки в 27 миллионов рублей. Также был задержан и его заместитель Дмитрий Мамелко.