В Ростове суд отправил Виталия Кушнарева в СИЗО на два месяца

Напомним, 25 ноября заместителя губернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева задержали правоохранители. По предварительным данным СМИ, его заподозрили в получении взятки в 27 миллионов рублей. Также был задержан и его заместитель Дмитрий Мамелко.