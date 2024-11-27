«Иннопрактика», Курчатовский центр и вузы создали научно-образовательный консорциум

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. «Иннопрактика», Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Казанский научный центр РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова и несколько других вузов создали научно-образовательный консорциум, который будет развивать заработавшую в стране Межуниверситетскую квантовую сеть (МУКС). Подписание соглашения об организации структуры состоялось на площадке IV Конгресса молодых ученых, передает корреспондент ТАСС.
Участниками соглашения выступили НИЦ «Курчатовский институт», Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» (бренд «Иннопрактика»), МГУ им. М. В. Ломоносова, МТУСИ, Университет ИТМО, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, Самарский университет им. С. П. Королева и Казанский научный центр РАН.
«Подписывая этот документ, мы должны четко понимать, что это фундамент будущих мощнейших технологий, в которых мы, как и во многом другом, должны быть первыми», — сказал на церемонии подписания документа президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
ОАО «РЖД», в соответствии с соглашением с правительством РФ, реализует дорожную карту развития высокотехнологичного направления «Квантовые коммуникации». С помощью магистральной квантовой сети компании была создана Межуниверситетская квантовая сеть (МУКС). НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет научное руководство и администрирование МУКС.
«У истоков [создания сети] стояли МГУ и компания “Иннопрактика”. ОАО “РЖД” выступил “базовым носителем” системы, с помощью которой можно передавать эти данные. Дальше к этому подключился Курчатовский институт, и мы вместе за короткий срок это реализовали», — уточнил глава Курчатовского института.
Первые участники.
В 2024 году заработал постоянно действующий участок Межуниверситетской квантовой сети. На первом этапе она объединила Московский университет имени М. В. Ломоносова, Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ), Университет Лобачевского в Нижнем Новгороде (ННГУ), Университет ИТМО в Санкт-Петербурге и Самарский университет имени Сергея Королева.
«Сегодня перед российской наукой и технологическим сообществом стоят задачи по созданию квантовых компьютеров, линий связи и сенсоров. МУКС в этом плане является отличным экспериментальным полигоном по развитию и образовательных, и научных, и инновационных отраслевых проектов», — сказала, выступая в режиме видеоконференции на IV Конгрессе молодых ученых, генеральный директор компании «Иннопрактика» Катерина Тихонова, отметив, что проект «важен именно для молодых ученых».
Ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил о том, что в 2021 году в университете была создана защищенная университетская квантовая сеть, которая объединяла более 20 объектов и использовалась для проведения видеоконференций. «Это был первый в России опыт создания оборудования для квантовых коммуникаций», — отметил Садовничий, добавив, что реализация МУКС стала следующим этапом развития этих технологий в стране.
Перспективы расширения технологических возможностей.
Использование квантовых технологий на горизонте 5−10 лет может расширить вычислительные и коммуникационные возможности цифровой инфраструктуры страны, уточнили ТАСС в Курчатовском институте. При этом особое внимание в стране уделяется квантовым коммуникациям. Указом президента РФ в 2024 году технологии защищенных квантовых систем передачи данных отнесены к важнейшим наукоемким критическим технологиям.
«Созданный на базе МУКС консорциум участников будет использовать сеть в научно-образовательных целях для развития квантовых технологий, а также для развития университетского технологического предпринимательства и реализации сценариев практического использования квантовых систем передачи данных совместно с индустриальными партнерами», — сообщили ТАСС в Курчатовском институте.
О конгрессе.
IV Конгресс молодых ученых (КМУ) проходит 27−29 ноября на федеральной территории Сириус. Организаторы определяют его как крупнейшую площадку для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики. В 2024 году в конгрессе примут участие свыше 7 тыс. человек из 40 стран. В деловой программе КМУ запланированы круглые столы, экспертные сессии и панельные дискуссии, на площадке конгресса организованы выставочные зоны крупнейших российских компаний, ведущих вузов, научно-образовательных центров и других организаций. В дни КМУ здесь также проходят форум молодых ученых стран БРИКС и конкурс молодых инноваторов стран БРИКС.
Организаторами конгресса, входящего в программу проведения в России Десятилетия науки и технологий, выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, АНО «Национальные приоритеты» и фонд Росконгресс.
ТАСС — информационный партнер конгресса.