Динозавры-зауроподы ели древесный уголь для защиты от токсинов растений

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Палеонтологи обнаружили в Польше свидетельства того, что первые травоядные динозавры-зауроподы ели древесный уголь, возникавший в лесах после пожаров, что, предположительно, помогало им нейтрализовать растительные токсины в пище. Об этом сообщила пресс-служба Уппсальского университета.
«У нас ушло около 25 лет на сбор тех ископаемых материалов, которые мы использовали при проведении этого исследования, и объединение этих сведений в единую целостную картину. Благодаря этому мы впервые изучили биологию первых динозавров Земли, опираясь на их диетические предпочтения. Этот анализ принес много неожиданных открытий», — пояснил научный сотрудник Уппсальского университета (Швеция) Гжегож Недзведзкий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Недзведзкий и его коллеги провели пока самое масштабное исследование диеты ранних хищных и травоядных динозавров, населявших территорию современной Восточной Европы в конце Триасовой эры и в начале Юрского периода, около 230−200 млн лет назад. За это время Земля пережила несколько резких и очень сильных изменений климата, которые привели к радикальной перестройке сухопутных и морских экосистем начала мезозойской эры.
Палеонтологов давно интересует то, как динозавры приспособились к этим переменам климата, которые привели к исчезновению большинства крупных видов звероящеров, доминировавших на Земле в предыдущие геологические эпохи. Для получения ответа на этот вопрос Недзведзкий и его коллеги собрали на территории Польши около пяти сотен остатков переваренной динозаврами динозавров пищи и при помощи этих находок проследили за тем, как менялся рацион питания ящеров с течением времени.
Проведенный исследователями анализ показал, что один из секретов успеха динозавров мог заключаться в том, что их первые травоядные представители обладали более разнообразной диетой, чем конкурировавшие с ними звероящеры. В частности, ученые обнаружили, что предки зауроподов, длинношеих гигантских динозавров, поедали не только семенные папоротники, но и гинкго, а также древние аналоги саговников и прочих голосеменных растений.
В дополнение к этому, исследователи обнаружили, что первые зауроподы также периодически поедали древесный уголь, предположительно, возникавший в древних лесах после стихийных пожаров. Как предполагают ученые, это помогало древним ящерам тратить меньше энергии на нейтрализацию токсинов растений, что давало им дополнительные конкурентные преимущества по сравнению с последними травоядными звероящерами, подытожили исследователи.