Динозавры-зауроподы ели древесный уголь для защиты от токсинов растений

Палеонтологов давно интересует то, как динозавры приспособились к этим переменам климата, которые привели к исчезновению большинства крупных видов звероящеров, доминировавших на Земле в предыдущие геологические эпохи. Для получения ответа на этот вопрос Недзведзкий и его коллеги собрали на территории Польши около пяти сотен остатков переваренной динозаврами динозавров пищи и при помощи этих находок проследили за тем, как менялся рацион питания ящеров с течением времени.