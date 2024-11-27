Ростовчанам не советуют пить холодную воду

Жителям Ростовской области не советуют пить холодную воду. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Людмилу Сухорукову.
По словам медика, холодная вода нарушает кровоснабжение желудка и замедляет пищеварение. Желудочно-кишечный тракт не приспособлен к холодной воде. Из-за этого организм человека испытывает стресс.
— Это приводит к следующим реакциям со стороны ЖКТ: происходит сжатие сосудов, ухудшается кровоснабжение органов, замедляются пищеварительные процессы, — объяснила медик.
Специалист также добавила, что из-за холодной воды замедляется обмен веществ, а это в свою очередь ведет к задержке вредных веществ в организме. По этой причине лучше не пить холодную воду. Рекомендуется выбирать прохладные напитки температурой 12−15 градусов. Это особенно важно во время приема пищи.