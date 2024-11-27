Ростовчанам не советуют пить холодную воду

Специалист также добавила, что из-за холодной воды замедляется обмен веществ, а это в свою очередь ведет к задержке вредных веществ в организме. По этой причине лучше не пить холодную воду. Рекомендуется выбирать прохладные напитки температурой 12−15 градусов. Это особенно важно во время приема пищи.