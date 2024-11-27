МИД Беларуси обеспокоен избиением белорусского подростка в Польше

Глаз подчеркнул, что в Беларуси помнят о резонансном убийстве 25-летней белоруски в Варшаве весной 2024 года, но также знают о еще ряде других происшествий, не попавших в СМИ. Представитель МИД отметил, что именно этими происшествиями было мотивировано недавнее заявление ведомства об усилении ксенофобии, расового превосходства и дискриминации по языковым, религиозным, национальным признакам в отдельных странах ЕС в отношении легально проживающих там белорусов, россиян и украинцев.