МИД Беларуси обеспокоен избиением белорусского подростка в Польше

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали ситуацию с групповым избиением белорусского подростка в Польше, сообщает сайт дипведомства.
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 16-летний белорусский подросток был избит группой молодых людей в польском Белостоке до потери сознания. Белорус был госпитализирован, а его отец подал заявление в полицию.
Как прокомментировал пресс-секретаря МИД Анатолий Глаз, пока уведомлений от правоохранительных органов или обращений от родственников пострадавшего подростка в белорусские загранучреждения в Польше не поступало. При этом он заявил, что если семья обратиться в белорусское посольство, то им окажут консульское содействие.
— Мы в принципе внимательно следим за развитием этого и всех остальных подобных происшествий, — подчеркнул он.
Здесь же Глаз отметил обеспокоенность ситуацией, подчеркнув, что это далеко не первый подобный инцидент с гражданами Беларуси в Польше. Он рассказал, что в последнее время обнародуются многочисленные случаи травли белорусских детей в польских школах, избиений и нападений на белорусов по национальному признаку. Происходят произвольные задержания, а спецслужбы угрожают и запугивают белорусов по надуманным причинам.
Глаз подчеркнул, что в Беларуси помнят о резонансном убийстве 25-летней белоруски в Варшаве весной 2024 года, но также знают о еще ряде других происшествий, не попавших в СМИ. Представитель МИД отметил, что именно этими происшествиями было мотивировано недавнее заявление ведомства об усилении ксенофобии, расового превосходства и дискриминации по языковым, религиозным, национальным признакам в отдельных странах ЕС в отношении легально проживающих там белорусов, россиян и украинцев.
МИД Беларуси призвал польские власти принять исчерпывающие меры, чтобы обеспечить основополагающие права и свободы граждан, которые находятся в Польше, соответственно международным обязательствам и национальному законодательству.
— МИД и загранучреждения Беларуси продолжат внимательно отслеживать ситуацию и вести комплексную работу по защите прав и интересов белорусских граждан за рубежом, — заключил Глаз.
Ранее глава МИД Рыженков обвинил ЕС в ксенофобии к белорусам, русским и украинцам.