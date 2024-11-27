Белоруска хотела ввезти 120 кг лекарств и шприцев для себя в четырех чемоданах

Белорусская таможня задержала белоруску, которая пыталась ввезти в страну 120 килограммов лекарств и шприцев для «себя», сообщили в Государственном таможенном комитете.
Сообщается, что 38-летняя белоруска прилетела в Национальный аэропорт «Минск» из Стамбула. Женщина хотела через «зеленый коридор» пройти с четырьмя чемоданами лекарств. Однако сотрудники Минской региональной таможни обратили внимание, что подобная партия товаров не может быть отнесена к товарам для личного пользования. Лекарства следовало обязательно задекларировать, предоставив всех необходимые для перемещения товаров через границу документы.
При этом белоруска стала доказывать таможенникам, что все лекарства она купила и везет для личного пользования. А из документов ею была предоставлена лишь выписка по наименованию и стоимости некоторых препаратов. Из 170 позиций перемещаемых препаратов только 7 оказались официально зарегистрированы в Госреестре лекарственных средств Беларуси.
В отношении белоруски начали административный процесс за недекларирование и предоставление недостоверных сведений о товарах в крупном размере (ч.4 ст. 15.5 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Женщине грозит штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
Стоимость партии лекарств и шприцов составила около 320 тысяч белорусских рублей.
Тем временем МИД Беларуси обеспокоен избиением белорусского подростка в Польше. Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что 16-летний белорусский подросток был избит группой молодых людей в польском Белостоке до потери сознания.
А МАРТ объявил о старте новогодних скидок 10% в Беларуси.