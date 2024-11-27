Белоруска хотела ввезти 120 кг лекарств и шприцев для себя в четырех чемоданах

При этом белоруска стала доказывать таможенникам, что все лекарства она купила и везет для личного пользования. А из документов ею была предоставлена лишь выписка по наименованию и стоимости некоторых препаратов. Из 170 позиций перемещаемых препаратов только 7 оказались официально зарегистрированы в Госреестре лекарственных средств Беларуси.