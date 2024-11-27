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«Ходят по квартирам представляясь милиционерами». Белорусов предупредили о второй волне фейковой рассылки

Милиция разоблачила фейковую рассылку о сборе биометрии якобы перед переписью.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что в Беларуси распространяется очередная фейк-рассылка, информирует телеграм-канал «Милиция Витебщины» УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители сказали, что белорусы в популярных мессенджерах стали вновь получать сообщения о том, что якобы появилась некая группа людей, которая ходит по квартирам. В рассылке пишут, что незнакомцы представляются сотрудниками органов внутренних дел, проверяют паспорта и снимают биометрию будто бы в преддверии предстоящей переписи населения.

Отмечается, что это уже вторая волна подобной фейковой рассылки в Беларуси. Гражданам сказали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

В УВД подчеркнули, что подобные хождения переписчиков по квартирам в Беларуси «не имеют ничего общего с реальностью».

Кроме того, последняя перепись населения Беларуси проводилась в 2019 году, а следующая состоится лишь в 2030-м.

Также белоруска хотела ввезти 120 килограммов препаратов и шприцев для себя.

Еще в Минске жертва мошенников потеряла 260 тысяч рублей и стала на них работать.