«Ходят по квартирам представляясь милиционерами». Белорусов предупредили о второй волне фейковой рассылки

Стало известно, что в Беларуси распространяется очередная фейк-рассылка, информирует телеграм-канал «Милиция Витебщины» УВД Витебского облисполкома.
Правоохранители сказали, что белорусы в популярных мессенджерах стали вновь получать сообщения о том, что якобы появилась некая группа людей, которая ходит по квартирам. В рассылке пишут, что незнакомцы представляются сотрудниками органов внутренних дел, проверяют паспорта и снимают биометрию будто бы в преддверии предстоящей переписи населения.
Отмечается, что это уже вторая волна подобной фейковой рассылки в Беларуси. Гражданам сказали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.
В УВД подчеркнули, что подобные хождения переписчиков по квартирам в Беларуси «не имеют ничего общего с реальностью».
Кроме того, последняя перепись населения Беларуси проводилась в 2019 году, а следующая состоится лишь в 2030-м.
Также белоруска хотела ввезти 120 килограммов препаратов и шприцев для себя.
Еще в Минске жертва мошенников потеряла 260 тысяч рублей и стала на них работать.