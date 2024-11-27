«Ходят по квартирам представляясь милиционерами». Белорусов предупредили о второй волне фейковой рассылки

Правоохранители сказали, что белорусы в популярных мессенджерах стали вновь получать сообщения о том, что якобы появилась некая группа людей, которая ходит по квартирам. В рассылке пишут, что незнакомцы представляются сотрудниками органов внутренних дел, проверяют паспорта и снимают биометрию будто бы в преддверии предстоящей переписи населения.