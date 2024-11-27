«Состояние стабильно тяжелое, мальчик на ИВЛ». В Барановичах провели республиканский консилиум, чтобы перевезти в Минск 9-летнего мальчика с ожогами

Как рассказали в МЧС, ЧП произошло с 9-летним школьником в Барановичах 27 ноября. Установлено, что двое несовершеннолетних были дома. Дети играли с огнем и на одном из мальчиков загорелась одежда. Пострадавшего госпитализировали.