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«Состояние стабильно тяжелое, мальчик на ИВЛ». В Барановичах провели республиканский консилиум, чтобы перевезти в Минск 9-летнего мальчика с ожогами

Минздрав: врачи прибыли на консилиум ребенку с ожогами на ИВЛ в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичи прибыли специалисты Республиканского ожогового центра из Минска для консилиума ребенку с ожогами в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава.

Как рассказали в МЧС, ЧП произошло с 9-летним школьником в Барановичах 27 ноября. Установлено, что двое несовершеннолетних были дома. Дети играли с огнем и на одном из мальчиков загорелась одежда. Пострадавшего госпитализировали.

Позднее в Минздраве проинформировали, что в Барановичи приехали врачи, завотделением анестезиологии и реанимации (ожоговых больных с синдромом последствий интенсивной терапии) клинической больницы скорой медицинской помощи Минска Лариса Золотухина и заведующий детским ожоговым отделением больницы Игорь Зеленко. Специалисты проведут республиканский консилиум по оказанию медицинской помощи ребенку с ожогами.

До прибытия коллег барановичские врачи стабилизировали состояние пациента. Ребенок находится в реанимации, его состояние расценивается как стабильное, тяжелое. Мальчик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Так у ребенка обширные ожоги, то врачи приняли решение перевести его в Минск для дальнейшего лечения. После консилиума лечение скорректировали и наметили тактику по транспортировке школьника в Республиканский ожоговый центр Больницы скорой медицинской помощи.

Также сообщили, что два человека погибли в двух жестких ДТП в Витебской области, которые произошли почти одновременно.

Кроме того, женщина с ребенком отвлеклась от управления и врезалась в погрузчик под Гомелем.