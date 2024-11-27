Физические нагрузки и спорт не спасут! Уфимские врачи рассказали, что сидячая работа грозит преждевременной смертью

Из исследований следует, что очень долгое время, проведенное в сидячем, полулежачем или лежачем положении, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти даже у тех, кто старается компенсировать это умеренной или интенсивной физическими нагрузками. Этот риск возрастает еще сильнее, если проводить время, сидя за каким-либо делом, больше 10−11 часов в сутки.