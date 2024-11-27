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Физические нагрузки и спорт не спасут! Уфимские врачи рассказали, что сидячая работа грозит преждевременной смертью

Врачи из Уфы назвали количество приводящих к смерти часов сидячей работы.

Источник: Комсомольская правда

Врачи городской клинической больницы № 5 в Уфе рассказали, чем опасна сидячая работа. Как выяснили специалисты, физические нагрузки и спорт не помогут полностью компенсировать вред от такого образа жизни. Ученым удалось доказать, что у тех, кто проводит в сидячем положении до десяти и более часов в сутки, серьезно повышается риск преждевременной смерти.

Из исследований следует, что очень долгое время, проведенное в сидячем, полулежачем или лежачем положении, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти даже у тех, кто старается компенсировать это умеренной или интенсивной физическими нагрузками. Этот риск возрастает еще сильнее, если проводить время, сидя за каким-либо делом, больше 10−11 часов в сутки.

Эксперты отмечают крайнюю необходимость сокращения времени, проводимого в сидячем положении, а также настоятельно рекомендуют это всем — даже активным людям.

— Удаленщики и офисные работники, берегите себя! — призвали в ГКБ № 5.

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