Милиция наказала минчанина, украсившего «Гелендваген» новогодними гирляндами

Минчанин украсил «Гелендваген» новогодними гирляндами, проехал по городу и получил штраф от милиции, передает телеграм-канал «Милиция Витебщины» УВД Витебского облисполкома.
Правоохранители обратили внимание, что огоньки на «гелике» привели к неприятностям для автовладельца. Так, мужчина украсил машину огоньками, проехал по городу. А после роликом с «новогодним геликом» заинтересовались сотрудники минской Госавтоинспекции.
Нарушитель был оперативно установлен. 33-летнего минчанина привлекли к административной ответственности.
Отмечается, что в Беларуси запрещено участие в дорожном движении транспортного средства, переоборудованного без согласования с ГАИ в порядке, установленном Министерством внутренних дел.
Также сообщили, что два человека погибли в двух жестких ДТП в Витебской области, которые произошли почти одновременно.
Кроме того, женщина с ребенком отвлеклась от управления и врезалась в погрузчик под Гомелем.
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