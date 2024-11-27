Милиция наказала минчанина, украсившего «Гелендваген» новогодними гирляндами

Правоохранители обратили внимание, что огоньки на «гелике» привели к неприятностям для автовладельца. Так, мужчина украсил машину огоньками, проехал по городу. А после роликом с «новогодним геликом» заинтересовались сотрудники минской Госавтоинспекции.