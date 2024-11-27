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Милиция наказала минчанина, украсившего «Гелендваген» новогодними гирляндами

Минчанина наказали за новогодние огоньки на «Гелендвагене».

Источник: Комсомольская правда

Минчанин украсил «Гелендваген» новогодними гирляндами, проехал по городу и получил штраф от милиции, передает телеграм-канал «Милиция Витебщины» УВД Витебского облисполкома.

Правоохранители обратили внимание, что огоньки на «гелике» привели к неприятностям для автовладельца. Так, мужчина украсил машину огоньками, проехал по городу. А после роликом с «новогодним геликом» заинтересовались сотрудники минской Госавтоинспекции.

Нарушитель был оперативно установлен. 33-летнего минчанина привлекли к административной ответственности.

Отмечается, что в Беларуси запрещено участие в дорожном движении транспортного средства, переоборудованного без согласования с ГАИ в порядке, установленном Министерством внутренних дел.

Также сообщили, что два человека погибли в двух жестких ДТП в Витебской области, которые произошли почти одновременно.

Кроме того, женщина с ребенком отвлеклась от управления и врезалась в погрузчик под Гомелем.

Еще ОМОН задержал двух владельцев беспилотников на Гродненщине: «Один БПЛА был дома, второй — в гараже».